Türk Hava Yolları'ndan İstanbul ve Ankara açıklaması

Pegasus ile Türk Hava Yolları, İstanbul ve Ankara'da etkili olan yoğun sis nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandığını açıkladı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yoğun sis nedeniyle iniş ve kalkışlara kapatıldı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun sis saatler ilerledikçe etkisini artırdı. Yoğun sis deniz ulaşımını olduğu kadar hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

"İPTAL VE GECİKMELER YAŞANMASI BEKLENMEKTEDİR"

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı açıklamada seferlerde iptallerin beklendiğini belirtti.



"İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir." diyen Üstün, "Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.



"SABİHA GÖKÇEN SEFERLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEMİYOR"

Pegasus Hava Yolları'nın sosyal medya hesabından yaılan açıklamada ise, "Değerli misafirlerimiz, İstanbul’da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimiz gerçekleştirilememektedir. Meteorolojiden alınan bilgilere göre öğle saatlerinde hava koşullarının düzelmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.