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Türk helikopterleri çok daha güvenli uçacak
Türk helikopterleri çok daha güvenli uçacak
Türk helikopterleri çok daha güvenli uçacak
10 Ağustos 2021 Salı 12:51
Türk helikopterleri çok daha güvenli uçacak
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.