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Türk heyeti Libya'da

Türk heyeti Libya'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Trablus'a gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Mit Başkanı Hakan Fidan beraberindeki heyet Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala tarafından Trablus havalimanında karşılandı.

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