  • BIST 1.400
  • Altın 442,654
  • Dolar 7,9650
  • Euro 9,3854
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -1 °C
»

Türk-İş 4 kişilik ailenin açlık sınırını 2 bin 736, yoksulluk sınırını 8 bin 912 lira olarak hesapladı

Türk-İş'in araştırmasına göre, mart ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 736, yoksulluk sınırı 8 bin 912 lira oldu.
Türk-İş 4 kişilik ailenin açlık sınırını 2 bin 736, yoksulluk sınırını 8 bin 912 lira olarak hesapladı

Türk-İş'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın mart ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bu ay için 2 bin 736 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 8 bin 912 lira oldu. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 3 bin 317 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 0,63 artış gösterdi.

Yılın ilk çeyreği itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 5,64'ü bulurken, gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 16,66 oldu.

Süt, yoğurt, peynir fiyatları değişmedi
Süt, yoğurt, peynir grubunda önemli bir fiyat değişikliği tespit edilmedi.

Kıyma ve kuşbaşı et ile balık fiyatları aynı kaldı, tavuk fiyatı yükseldi. Yumurta fiyatında artış gözlenirken, bakliyat ürünlerinin fiyatında değişiklik olmadı.

Sebze-meyve fiyatları, mevsim geçişiyle birlikte bazı ürünlerin pazar tezgahlarında yerini alması veya kaybetmesiyle değişiklik gösterdi. Sebze-meyvede 28 üründe fiyat değişimi izlendi.

Yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı, bu ay 7,25 liradan 7,48 liraya çıktı. Ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 7,38 lira olurken, ortalama meyve fiyatı 7,75 lira olarak hesaplandı.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur gibi ürünlerin fiyatında önemli bir değişiklik tespit edilmedi.

Tereyağı, margarin, ayçiçek yağı fiyatı bu ay aynı kalırken zeytinyağı fiyatı arttı. Çay ve ıhlamurun yanı sıra reçel, pekmez ve salça fiyatı değişmedi, bal ve tuz fiyatı ise artış gösterdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Reel Kesim Güven Endeksi martta yükseldi26 Mart 2021 Cuma 10:33
  • Kapasite kullanım oranı martta azaldı26 Mart 2021 Cuma 10:33
  • Borsa güne yükselişle başladı26 Mart 2021 Cuma 10:32
  • Türkiye Bankalar Birliği'nden Hüseyin Aydın açıklaması26 Mart 2021 Cuma 10:11
  • Küresel piyasalar pozitif seyrediyor26 Mart 2021 Cuma 09:16
  • Borsada açığa satış işlemlerinde 'yukarı adım kuralı' bugün de uygulanacak26 Mart 2021 Cuma 09:15
  • IMF: Lübnan'da ekonomik reformların uygulanması için hükümetin kurulması gerekli26 Mart 2021 Cuma 09:14
  • Fed bankaların temettü ve hisse geri alımlarına yönelik kısıtlamaları 30 Haziran'da kaldıracak26 Mart 2021 Cuma 09:13
  • Dolar kuru kritik seviyede26 Mart 2021 Cuma 09:11
  • KARDEMİR'den satış duyurusu25 Mart 2021 Perşembe 16:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti