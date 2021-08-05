Türk İş Başkanı Toy: Düzenleme Yapılmalı

Sağlık İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Toy, pandemi döneminde kronik hastalıkları bulunan işçilerin ücretsiz izinli sayılmalarının bazı hukuksal sorunlar ortaya çıkardığını açıkladı.

Türk-İş’e bağlı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, pandemi döneminde sürekli veya kısmi olarak ücretsiz izinli sayılan işçiler için ileride bazı hukuksal sorunların doğabileceğine dikkat çekerek yetkililere işçilerin hak kaybı yaşamaması için çağrıda bulundu. Pandemi döneminde geçen sürenin hesaba dâhil edilip edilmeyeceğinin muallakta olduğunu hatırlatan Toy, işçilerin yıllık izin, kıdem tazminatı ve emeklilik gibi konularda sorun yaşayacağını söyledi.

MAĞDURİYET YAŞANABİLİR

Toy, yaptığı yazılı basın açıklamasında, iki yıla yakın süredir dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü nedeniyle kronik hastalıkları bulunan işçilerin sürekli veya kısmi olarak ücretsiz izinli sayılmaları nedeniyle önümüzdeki dönemlerde bazı hukuksal sorunların doğacağı, hak kayıplarının ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. Hakan Toy, yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi, işçilere yeni bir mağduriyet yaşatılmaması için acil düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

YILLIK İZİN, EMEKLİLİK VE KIDEM TAZMİNATI SORUNU

Hakan Toy, “Pandemi döneminde geçen sürenin yıllık izin ve kıdem tazminatı hakkının kullanılmasında bu sürenin hesaba dâhil edilip edilmeyeceği önümüzdeki günler için yorum sorunu çıkaracaktır. Bu uyuşmazlığın çıkması beklenmeden acil yasal düzenleme ile işçi lehine çözüm getirilmeli. Bu süreler yıllık ücretli izin ve kıdem tazminatı hesabında kıdeme dâhil edilmelidir” diye konuştu.

“HAK KAZANMA SORUNU YAŞANACAK”

“İşsizlik sigortasına hak kazanma bakımından prim ödenmeyen günler dikkate alınmayacağı için önümüzdeki günlerde hak kazanma sorunları yaşanacaktır” hatırlatmasında bulunanToy, “Geçici bir düzenleme ile 1 Temmuzdan itibaren işsizlik sigortasından yararlanma şartlarını kaybeden sigortalılar için 1 yıl süre ile pandemi öncesi (1 Nisan 2020 öncesi) hak kazanma koşulu aranmalıdır” dedi.

Toy, hastalık ve analık sigortası geçici iş göremezlik ödeneğinden yaralanabilmek için hastalık ya da doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün prim ödenmesi şartı arandığını belirterek şunları söyledi:

“İşsizlik sigortasında olduğu gibi yeni dönemde 1 yıl süreyle geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanamayan sigortalılar ile pandemi öncesi (1 Nisan 2020 öncesi) hak kazanma koşulu aranmalıdır.”

HAK KAYBI ÖNLENMELİ

Mevcut durumda pandemiden kaynaklı emekli olmak isteyen işçilerin önüne bazı engellemelerin çıkabileceğine dikkat çeken Toy, “Yaşlılık aylığına hak kazanma ve aylığın hesaplanması bakımından kısa çalışma ödeneği dönemi ya hak kazanma bakımından dengenin korunması açısından kısmi süreli çalışanlarda olduğu gibi borçlanma hakkı getirilmeli. Uzun süreye yayılan bir borçlanma hakkı getirilerek hak kaybı önlenmelidir. Ya da bu süreye ait prim borçları işsizlik sigortası fonunda ödenmelidir” şeklinde konuştu.

“ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”

Çalışma hayatında çözümlerin geciktikçe sorunların katlanarak arttığını vurgulayan Toy, ileride hak kayıplarının yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasının şart olduğunu ifade ederek, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak da gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışmalar başlattıklarını söyledi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA