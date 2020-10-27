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Türk-İş: Bütün basın çalışanları yıpranma hakkından yararlandırılmalı

Türk-İş Konfederasyonu, bütün basın çalışanlarının fiili hizmet süresi zammı (yıpranma hakkı) kapsamına alınmasını talep etti.
Türk-İş: Bütün basın çalışanları yıpranma hakkından yararlandırılmalı

Türk-İş Konfederasyonu yönetim kurulu adına yapılan yazılı açılamada, fiili hizmet süresi zammının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 40'ıncı maddesinde düzenlenen özel bir sosyal güvenlik uygulaması olduğu belirtildi.

Uygulamanın, kanunda belirtilen iş yerlerinde çalışan ve belirlenmiş iş risklerine fiilen maruz kalıp diğer çalışanlara göre daha fazla yıpranan sigortalılara pozitif ayrımcılık niteliğinde olduğuna işaret edilerek, bu imkanın kapsamdaki çalışanların emeklilik süresini öne çektiği vurgulandı.

Basın çalışanlarının da kamuoyunda yıpranma olarak bilinen haktan yararlandığına dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Bu konuda çok defa düzenleme yapılmıştır. Son düzenlemeyle uygulamadan yararlanan basın çalışanlarının kapsamı daraltılmıştır. Örneğin, 1 Ekim 2008 tarihi öncesinde itibari hizmet süresi kapsamında olan 'matbaa iş yerlerinde çalışan' bazı basın çalışanları 1 Ekim 2008 sonrasında fiili hizmet süresi zammı kapsamına dahil edilmemiştir. Ülkemizde bu türden tehlikeli ve yıpratıcı işlerde çalışmayı teşvik etmek, burada çalışan kişileri yaptıkları işten dolayı ödüllendirmek ve yıpranmalarını hesap ederek daha erken emekli olmalarını sağlamak adına yapılan fiili hizmet süresi zammı düzenlemesi yıllardır adil bir çerçeveye oturtulamamıştır.

Bu haktan yararlanması gereken, tehlikeli ve yıpratıcı işlerde çalışan işçilerin bu haktan mahrum bırakılmaması gerekmektedir. Bu nedenle, zehirli gaz, aşırı gürültü, yüksek sıcaklık ve düşük aydınlatma ortamında çalışmalarından dolayı sağlıkları olumsuz etkilenen ve hızla yıpranan bütün basın çalışanlarını kapsayacak şekilde yasal düzenleme yapılması önemli görülmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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