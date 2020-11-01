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Türk iş dünyasından Azerbaycan'a destek ziyareti

Türkiye ekonomisinin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyeleri, Türk Ticaret ve Sanayi Odasının "Azerbaycan Özel Gündemi" ile yapacağı olağanüstü toplantı için Bakü'ye gidiyor.
Türk iş dünyasından Azerbaycan'a destek ziyareti

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü  Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (Türk TSO) toplantısı yarın gerçekleştirilecek. 

Türk iş dünyası temsilcileri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve işgal girişimlerine yönelik mücadelesini sürdüren Bakü'ye destek ziyaretinde bulunarak muhataplarıyla bir araya gelecekler.

Heyette, Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) İcra Kurulu Üyesi Metin Demir ve TOBB üyeleri yer alacak.

Türk TSO Toplantısı'na Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'den katılım sağlanacak.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Baghdad Amreyev'in de bulunacağı toplantıya, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov'un da iştirak etmesi, Hisarcıklıoğlu'nun, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Cabbarov'un başkanlığında yapılması planlanan yuvarlak masa toplantısıyla eş zamanlı olarak Türkiye-AB KİK Türkiye Kanadı üyeleri de muhataplarıyla bir araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Türk TSO'nun kuruluşu ve üyeleri
Türk TSO, Türk Konseyi çatısı altında 17 Mayıs 2019 tarihinde Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da imzalanan anlaşma ile kuruldu.

Anlaşmayı Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye imzaladı. Daha sonra, 14 Ekim 2019 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilen Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne üyeliğinin onaylanmasıyla, Özbekistan da Türk Ticaret ve Sanayi Odasına kabul edildi.

Türk TSO'nun daimi sekreterya görevi İstanbul'dan yürütülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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