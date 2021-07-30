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Türk-İş, kuruluşunun 69'uncu yılını kutluyor

Genel Başkan Ergün Atalay, "Konfederasyonumuz, adındaki Türkiye ibaresi ve logosundaki ay yıldızlı bayrakla 69 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin birliği, huzuru ve kalkınması için mücadele vermeyi sürdürecek dedi.
Türk-İş, kuruluşunun 69'uncu yılını kutluyor

Türkiye'nin, 1 milyonu aşkın üyesiyle en büyük işçi örgütü olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 69'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Kömür, tütün ve demir yolu iş kolundakilerin de aralarında olduğu 10 sendika ve işçi birliğinin 31 Temmuz 1952'te bir araya gelmesiyle kurulan Türk-İş, Türkiye'nin ilk işçi konfederasyonu unvanına da sahip.

Kuruluşundan bugüne kadar çalışma hayatının önemli taraflarından biri olan Konfederasyon, uzun yıllardır Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ve Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) Uluslararası Çalışma Konferansı'nda işçileri temsil ediyor.

Bugün, biri KKTC'de olmak üzere 34 bağlı sendika ve bu sendikalara üye 1 milyon 150 bini aşkın üyesi bulunan Türk-İş, Türkiye'nin en büyük işçi örgütü konumunda.

"Ekonomide ulaşılan seviyede üyelerimizin emeği var"
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konfederasyonlarının 69 yıldır ülkenin refah ve birliğinin muhafazasını temel alarak işçilerin hak ve özgürlüklerini koruma ve geliştirme mücadelesini yürüttüğünü söyledi.

Türk-İş'in gücünü,Türkiye'nin dört bir yanında ülkenin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için alın teri döken üyelerinden aldığını belirten Atalay, Konfederasyonlarının Türkiye'de tabandan örgütlenerek büyüyen ilk ve tek işçi üst örgütü niteliği taşıdığını vurguladı.

Türk-İş'in, sendikalarına üye olsun ya da olmasın tüm işçilerle birlikte bütün çalışanların, emekli, dul, yetim ve dar gelirlilerin güvencesi olduğunu anlatan Atalay, şunları kaydetti:

"Konfederasyonumuz, adındaki Türkiye ibaresi ve logosundaki ay yıldızlı bayrakla 69 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin birliği, huzuru ve kalkınması için mücadele vermeyi sürdürecek. Ülkemizin ekonomide ulaştığı seviyede dünden bugüne Türk-İş'e üye işçilerin alın teri ve emeğinin olduğunu herkes bilmelidir."

"Hakların korunup geliştirilmesi demokrasiyle mümkün"
İşçileri haksızlık, sömürü ve güvencesizliğe karşı koruyan en önemli mekanizmalardan birinin sendika olduğuna dikkati çeken Atalay, "Bugün ülkemizde işçilerin sendikalaşma oranı yüzde 14 civarında. Bu oldukça düşük bir oran. Sendikalı işçi sayısının artırılması için öncelikle sendikal örgütlenmenin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerekiyor." dedi.

Atalay, işçilerin insan onuruna yaraşır şartlarda çalışabilmesi için, bağlı sendikalarla yürüttükleri onurlu mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Başta çalışanlar olmak üzere, iktisadi bakımdan zayıf kesimlerin hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi ancak demokrasiyle mümkün. Bu bilinçle Türk-İş, her zaman askeri darbelere karşı olmuş, özgürlükçü ve katılımcı demokrasinin korunup, tüm kurum ve kurallarıyla ülkede yerleşmesine katkı sağlamıştır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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