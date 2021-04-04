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Türk İşaret Dili bireysel desteği için başvurular e-Devlet'ten de yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk İşaret Dili tercümanlarının işitme engellilere bireysel olarak hizmet vermesini sağlayan uygulama ile başvuruları e-Devlet üzerinden de almaya başlayacak.
Türk İşaret Dili bireysel desteği için başvurular e-Devlet'ten de yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan, Türk İşaret Dili tercümanlarının işitme engellilere bireysel olarak da hizmet vermesini sağlayacak yeni uygulamada, vatandaşların başvuru süreçlerini kolaylaştıracak bir adım daha atılacak.

Halihazırda 32 ilde hayata geçirilen sistemde, işitme engelli kişiler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine dilekçeyle başvurarak, bireysel resmi işlemlerinde yardımcı olması amacıyla Türk İşaret Dili tercümanı talep edebiliyor.

Uygulamayla işitme engellilerin banka, noter gibi kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemlerinin Türk İşaret Dili tercümanlarının desteğiyle daha kolay bir şekilde çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, Türk İşaret Dili tercümanlarının bireysel desteği için yapılacak başvuruları yakın bir zamanda e-Devlet kapısına taşıyacak.

Böylelikle, Türk İşaret Dili hizmeti almak isteyen işitme engelli vatandaşlar, evinden çıkmak zorunda kalmadan, tercüman desteği başvurularını yapabilecek.

Görüntülü konuşmayla da destek alınabilecek
Ayrıca engelli bireyler başvurularıyla ilgili Bakanlık Aile Bilgi Sisteminde oluşan kayıtlar doğrultusunda telefon üzerinden görüntülü Türk İşaret Dili tercümanlığı hizmeti de alabilecek.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı raporları doğrultusunda her engelli bireye ait bilgilerin yer aldığı Ulusal Engelli Veri Tabanı verilerine göre, 288 bin civarında işitme engelli birey bulunuyor.

Türkiye'de yeni doğan bebeklere uygulanan işitsel tarama programı sayesinde, erken tanı ve erken tedaviyle işitme konusunda oluşabilecek birçok olumsuzluğun önüne geçilebiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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