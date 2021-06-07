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Türk İşaret Dili İşleyiş Programı e-Devlet sistemine geçirilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Türk İşaret Dili İşleyiş Programı'nın e-Devlet sistemine geçirmeyi planladıklarını bildirdi.
Türk İşaret Dili İşleyiş Programı e-Devlet sistemine geçirilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Türk İşaret Dili (TİD) Bayramı dolayısıyla, "Türkiye'de TİD Uygulamaları ve İşitme Engelli Bireylerin Hizmetlere Erişimi Paneli" çevirim içi düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Ergüneş, panelin açılışında yaptığı konuşmada, sosyal yardım ve sosyal hizmet programlarından, ihtiyaç duyan tüm vatandaşların yararlanması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Hükümet olarak eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayatın her alanına kadar engellilerin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerinin altını çizen Ergüneş, Türkiye'nin engellilerin hayat standardının yükseltilmesi ve geleceklerinin garanti altına alınması bakımından tüm dünyaya rol model olabilecek güce sahip olduğuna inandığını söyledi.

Ergüneş, 2005'te Engelliler Kanunu ile hukuki altyapıyı güçlendirdiklerini dile getirerek, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"2007 yılında Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk lider oldu. Engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı 2010'da anayasal güvence altına aldık. Erişilebilirlik anlamında, kamu kullanımına açık binaları; kaldırım, yaya geçidi, park gibi açık alanları, toplu taşıma araçları ile bilgi ve iletişim sistemlerinin erişilebilir olmasını zorunlu hale getirdik. Eğitimlere ve denetimlerimize de devam edeceğiz."

Bakanlık olarak hizmete yüzde yüz erişilebilirliği hedeflediklerine işaret eden Ergüneş, bu kapsamda dijital dönüşüm ve engelsiz iletişime yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını bildirdi.

"TİD Programını e-devlet sistemine geçirmeyi düşünüyoruz"
İşitme engellilere görüntülü hizmet verildiğini belirten Ergüneş, "Önümüzdeki dönemde bir başka projenin daha hazırlıklarını yapıyoruz. Artık işitme engelli bir kardeşim 7/24 hayatın her alanında hizmete ihtiyaç duyduğunda, hizmet sunmaya başlayacağız." dedi.

Şu an işaret dili tercümanı olarak 56 personelin bulunduğunu anlatan Ergüneş, şunları kaydetti:

"Türk İşaret Dili İşleyiş Programı'nı da harekete geçirdik. Bunu inşallah e-Devlet sistemine de geçirmeyi düşünüyoruz. Hükümetimiz, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk ve tek eylem planı olan "Otizm Eylem Planı'nı (2016-2019)" uygulamaya koyduk. 2022-2025 dönemini kapsayacak eylem planını da hazırlamaya çalışıyoruz. Ayrıca yapacağımız bir çalışmayla 81 vilayetin 973 ilçesinde örgütlenen ve aynı zamanda her 3 bin aileye bir uzmanın görevlendirildiği bir yapı üzerinde çalışıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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