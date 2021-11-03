Türk-İslam Sanatları Merkezi Kuruldu

Mamak Belediyesi, zengin kültür ve sanat zenginliklerine sahip olan Türk-İslam medeniyetinin önemli sanatlarını Mamak’ta yaşatacak.

Musiki Muallim Mektebi’nin restore edilmesinin ardından mektebin 360 metrekarelik alanında 2 kattan oluşan Türk-İslam Sanatları Merkezi (TİSAM) kuruldu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin talimatı ile kurulan sanat merkezinde İslamiyet’ten bu yana Türk tarihinin önemini hiç yitirmemiş sanat dalları genç nesillere aktarılacak. Bu kapsamda Mamak Belediyesi ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında ortak bir protokol imzalandı. Başkan Köse ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin arasında imzalanan protokolle Türk İslam Sanatları Merkezinde sosyal, kültürel ve akademik faaliyetler gerçekleştirilecek. Protokolün hayırlı olmasını dileyen Başkan Köse, “Bugün geleneksel sanatlara sahip çıkmak adına üniversitemiz ile birlikte iş birliği yapıyoruz. Belediyemiz ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile birlikte inşallah yeni öğrenciler yetiştirecek, geleneksel sanatlarımıza da sahip çıkmış olacağız” dedi.

Eğitim Külliyesi gibi

Sanat Merkezi yapmanın ötesinde Türk İslam medeniyetinin değerleriyle harmanlanan özel bir eseri şehrin dikkatine sunmayı hayal ettiklerini aktaran Başkan Köse, “Türk-İslam Sanatları Merkezimizde bizim medeniyetimizin vücuda getirdiği değerlerle oluşturulmuş bir mimari var. Merkezimiz atalarımızın Türk İslam sanatı diye üretmiş oldukları bütün sanatların aynı anda görülebileceği müze görüntüsünde bir eser oldu. Türk-İslam Sanatları Merkezimizi ziyarete gelenler binlerce yıllık Türk İslam tarihi içerisindeki sanatsal anlamdaki o güzellikleri izleyebilme imkânı da bulabilecekler. Peyzaj tasarımıyla, temalı yapılarıyla Osmanlı Devleti’nin dört bir yanından çeşitli zamanlardan kesitler sunan bir eser de oldu” dedi. Merkezin Mamak için önemli bir değer olduğunun altını çizen Köse, “Ecdada vefa niteliğinde olan merkezimiz ile akıp geçen zamanın içerisine damgamızı vurmuş olduk” dedi. Köse, Türk İslam Sanatları Merkezinde ayrıca sanat kursları düzenleyerek bu alanın akademisyenler, sanatçılar ve sanatseverler için de adeta bir eğitim külliyesi olacağını da sözlerine ekledi.

Merkeze kayıtlar başladı

Türk İslam Sanatları Merkezi’ni (TİSAM) tam da içeriğine uygun olarak Musiki Muallim Mektebi’nde hissiyatına uygun olarak dekore ederek eşsiz bir sanat merkezine dönüştürdüklerini belirten Başkan Köse, vatandaşları da kurslara davet etti. Köse, “Geleneksel Türk-İslam sanatlarımız uzun ve köklü bir geçmişe sahiptir. Sanatkâr dedelerimizden miras kalan bu sanatlar günümüz sanatçılarının fırçalarının ucunda hayatiyetini devam ettirmeye çalışılmaktadır. Evlerimizin en özel köşesinde yaptığınız bir eserinizin olmasını istiyorsanız, kurslarımıza kayıtlarınızı bekliyoruz” dedi. Merkezde Temel Sanat Eğitimi, Türk İslam Desenlerine Giriş, Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Kat’ı, Kelemişi ve Çini gibi dersler verilecek.

Osmanlı Sanatı

Osmanlı Sanatı’ndan izler taşıyan, 15 odanın yer aldığı Türk-İslam Sanatları Merkezi, el işçiliği yapılan nakkaş, hat, mermer, kalemişi gibi sanatsal çalışmaların yanı sıra doğal taşlar ve doğal taşlardan yapılan dekoratif göbek çalışmalarla süslendi. Ahşap doğramaları Musiki Muallim Mektebi’nin tarihi dokusuna uygun olarak yenilenen merkez, mekâna dayalı güzellikleriyle de göz dolduracak.