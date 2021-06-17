Türk-İş’te dönüşüm hareketi

Altındağ'da kentsel dönüşüm tam gaz devam ediyor. Altındağ’ın yıllardır kanayan yarası olan Türk-iş Blokları bölgesinde de kentsel dönüşüm başladı.

Türk-iş Blokları da yıkılıyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın girişimleriyle, Altındağ'ın kanayan yarası olan bölgelerde değişim ve dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda; Altındağ’ın yıllardır kanayan yarası olan Aydınlıkevler Mahallesi Türk-iş Blokları bölgesinde de ilk kazma vuruldu.

ESKİ BLOKLAR BİR BİR YIKILIYOR

Kentsel dönüşüm alanında, çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Başkan Asım Balcı “Altındağ'ın farklı mahallelerinde dönüşüm çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Bir bölgede yıkım gerçekleştirirken, başka bir bölgede molozları kaldırıyor, bir diğer bölgede ise yeni ve modern yapıların temellerini atıyoruz. Altındağlı vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir hayat sürebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

Başkan Balcı Türk-iş bölgesinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

“Türk-iş blokları olarak bilinen bölgede, müteahhitlerle anlaşan hak sahiplerinin yeni ve modern konutlarına kavuşması için ilk kazma vuruldu. Artık ayakta durmakta güçlük çeken, eski ve bakımsız bloklar bir bir yıkılıyor. Biz de bölgede üzerimize düşeni yapıyor, yol açma çalışması gerçekleştiriyoruz. Yollar açıldıkça, kentsel dönüşüm çalışmaları da hız kazanıyor. Vatandaşlarımız durumdan hayli memnun… Ben diğer hak sahiplerine de buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Hak sahipleri anlaşmaları ne kadar hızlı yaparlarsa hem bölge biran önce gelişir hem de yıllardır özlemini çektikleri modern konutlara kavuşurlar...”

“KISA SÜREDE ÇOK FAZLA YOL KAT ETTİK”

Kentsel dönüşüm alanında, çok kısa sürede çok fazla yol kat ettiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Asım Balcı “Göreve gelmeden önce bu konuyu çözeceğimize, hak sahiplerini modern konutlarına kavuşturacağımıza söz vermiştik. ‘Söz verdiğimiz gibi’ parolasıyla çıktığımız bu yolda, neye söz verdiysek yerine getirdiğimiz gibi, bu sözümüzü de tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şükürler olsun, mahcup olmadık. Çok önemli adımları, çok kısa sürede attık. İnşallah yine söz verdiğimiz gibi, kısa sürede hak sahiplerini yeni evlerine kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

