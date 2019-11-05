AFP'ye konuşan bir Türk yetkili, terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ın Türk istihbaratı tarafından Suriye'de yakalandığını söyledi.

ABD tarafından geçtiğimiz hafta Suriye'de öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablasının Türk istihbaratı tarafından yakalandığı iddia edildi.

Uluslararası haber ajansı AFP'ye konuşan üst düzey bir Türk yetkili, "Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablasını Suriye'de yakaladı ve bu olay istihbarat açısından bir 'altın madenidir.' Ablasının adı Rasmiya Awad ve 65 yaşında Azez kasabası yakınlarında yapılan bir operasyonla ele geçirildi" bilgilerini verdi.

Yetkili sözlerine şöyle devam etti;

"Bağdadi'nin ablasına yönelik operasyon gerçekleştiği sırada, kayınvalidesi ve beş çocuğuyla birlikteydi. Operasyonda Rasimiya Awad ile ele geçirilen kişiler devlet protokolüne uygun olarak sorgulandı.''