Türk-Japon ilişkileri açısından 2023 ve 2024 yılları büyük önem taşıyor

Büyükelçi Hasan Murat Mercan, 2023 ve 2024 yıllarının Türk-Japon ilişkileri açısından büyük önem taşıdığını belirterek "İkili siyasi ilişkiler oldukça önemli. İlişkilerinin derinleşeceğini ve sağlamlaşacağını düşünüyorum." dedi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine tayin edilen Büyükelçi Hasan Murat Mercan, önceki görev yeri Tokyo'dan ayrılmadan önce Türk-Japon siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Mercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önceki Başbakan Abe Şinzo arasındaki sıkı diyaloğun, uluslararası her toplantıya yansıdığını ifade etti.

Erdoğan ile Abe’nin kurduğu stratejik ilişki düzeyinin iki ülke ilişkilerinde önemli faktör taşıdığını belirten Mercan, "En üst düzeyden en alt düzeye kadar bunun yansımalarını gördük." dedi.

Mercan, Japonya’nın Osaka kentinde 2019’da düzenlenen G-20 zirvesinde Türk bakanları ağırladıklarını hatırlatarak "Dışişleri, Enerji, Sağlık, Tarım, Ticaret, Turizm bakanlarının gelmesi, Türkiye’nin Japonya’daki görünürlüğünü çok artırdı." diye konuştu.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya’ya geldiğini anımsatan Mercan, "Bir büyükelçinin görevi döneminde en büyük arzusu, ülkesinin devlet başkanı ve bakanlarının, görev yaptığı ülkeyi ziyaret etmesidir." ifadesini kullandı.

Mercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetinin, Nagoya kentini ziyaret ettiğini ve halkla buluştuğunu belirterek "Japonya’da ilk kez halkla buluşma oluyor, o dönem Kovid-19 da yoktu, büyük ilgi gösterildi." dedi.

Türk vatandaşları için Nagoya kentinde başkonsolosluk açtıklarını hatırlatan Mercan, "Tokyo civarında oturmayan vatandaşların önemli kısmı Nagoya’da oturuyor. Herhangi bir konsolosluk hizmeti için Tokyo’ya gelmek zorundalardı. Hızlı trenle gidiş-dönüş 300 dolar ve bütün bir gün gidiyor. Başkonsolosluğun kısa süre içinde de açılmasını sağladık." diye konuştu.

Mercan, Türk-Japon ilişkilerinin mevcut düzeyinin daha da ilerletildiğini vurgulayarak "2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 2024 ise Türk-Japon karşılıklı diplomatik ilişkilerin kurulmasının yüzüncü yılı. Bu iki yıl da ikili siyasi ilişkiler için oldukça önemli. İki ülke ilişkilerinin bundan sonra derinleşeceğini ve sağlamlaşacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Ticaret arzu edilen seviyede değil"

İkili ekonomik ilişkileri de değerlendiren Mercan, 250’den fazla Japon şirketinin Türkiye’de faaliyetini sürdürdüğünü ve bunlardan bazılarının Türkiye’nin en büyük ihracatçıları arasında yer aldığını söyledi.

Mercan, Eylül 2020'de göreve gelen Başbakan Suga Yoşihide ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve bunun oldukça verimli geçtiğini kaydetti.

Görüşmede ticaretin artırılması yönünde mutabık kalındığını aktaran Mercan, "Türkiye’nin Japonya’ya ticareti, arzu edilen seviyede değil. 500-550 milyon dolar civarında. Japonya’nın ise 3,5-4 milyar dolar civarında seyrediyor." dedi.

Mercan, "Serbest ticaret anlaşması (STA) müzakereleri son noktasına geldi. Dönemimde tamamlansaydı ama olmadı. Benden sonraki arkadaşımıza güzel bir başlangıç olacaktır. Ticaretin gittikçe zorlaştığı bir dünyada Japonya’nın Avrupa, Amerika, İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzaladığı bir dönemde, Türkiye’nin Japonya ile serbest ticaret anlaşması imzalaması çok iyi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye internette 1 milyar kere tıklanmıştı"

Türk-Japon kültürel ilişkilerine değinen Mercan, 2019’un "Japonya’da Türk Kültür Yılı" kapsamında ülke genelinde konser, gösteri, sergi, sokak festivalleri ve televizyon programları düzenlediklerini belirtti.

Mercan, aynı yıl Japonya'da Topkapı Sarayı hazineleri sergisini açtıklarını belirterek "Japon halkı Türkiye’ye karşı çok müzahir. Topkapı sergisi Japonların çok arzu ettiği bir sergiydi. Sergi için 3 yıl önceden hazırlanan Japonlar 6 ayda hallettiler. Topkapı sergisinden sonra Türkiye internette 1 milyar kere tıklanmıştı. 170 çok kıymetli parçayı getirerek sergiledik, çok ilgi gördü." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını öncesi ikili turizm ilişkilerinde büyük beklenti içerisinde olduklarını kaydeden Mercan, "Tokyo’nun prestijli havalimanı Haneda'dan slot (iniş-kalkış hakkı) alındı. Kovid-19 olmasaydı 200 binin üzerinde Japonya’dan turist bekliyorduk, rekor kırılacaktı, maalesef olamadı." diye konuştu.

Büyükelçi Mercan, Japonya’da 3,5 yıl görev yaptığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bir büyükelçi olarak performansımızı hepimizin ölçmesi lazım. Türkiye ile Japonya’nın arasındaki kültürel bir bağ var. Birbirlerine sürekli yardım eden iki ülke. Ertuğrul Fırkateyni'nin hatıraları hem Japonya’da hem Türkiye’de halen capcanlı."