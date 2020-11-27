  • BIST 1.331
  • Altın 449,409
  • Dolar 7,8425
  • Euro 9,3649
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 6 °C
»

'Türk kahvesi'ne TSE standardı kazandırıldı

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, KOTO'nun girişimleriyle "Türk kahvesi"ne TSE standardı kazandırıldığını bildirdi.
'Türk kahvesi'ne TSE standardı kazandırıldı

Kocaeli Ticaret Odası'ndan (KOTO) yapılan açıklamaya göre, kasım ayı meclis toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında online gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, toplantıda yaptığı açıklamada, KOTO'nun öncülüğünde yürütülen Türk kahvesine standart kazandırma çalışmalarında mutlu sona ulaşıldığını aktararak, şunları dile getirdi:

"KOTO öncülüğünde yapılan çalışma sonucu Türk kahvesi, pişirme kural ve gereklilikleri standartla belirlendi. TSE tarafından yayınlanan ilgili standartlara göre Türk kahvesinin içeriği ve pişirme kuralları artık standartlarla belirlenmiş olacak. Bu durum, kahvemizin dünya kafe/restoran menülerinde daha fazla ve hak ettiği gibi 'Türk' ismiyle yer alması mücadelesine katkı sunacak. Yurt dışında kahvemizin üretimi, kahve makinelerimizin pişirme doğruları standartlar tarafından belirlenen tanımla daha hızla yayılabilecek.”

"Dünyada her gün 7 milyar bardak kahve tüketiliyor"
KOTO Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz da sonucun Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

Kahvenin, dünyada sudan sonra en fazla tüketilen ikinci içecek ve petrolden sonra ticaret hacmi en yüksek ikinci ürün olduğunu aktaran Yılmaz, dünyadaki yıllık toplam ihracat değerinin 100 milyar dolara ulaştığını ve bunun yalnızca kayıt altına alınan rakam olduğunu anlattı.

Yılmaz, dünyada her gün 7 milyar bardak kahve tüketildiğine işaret ederek, "Bu veriler ışığında Türkiye'nin 500 yıldır süregelen Türk kahvesinin tanıtılması ve ticari faaliyetlerine katkı sağlanması çok önemlidir. Artık Türk kahvesinin bir standardı vardır, ülkemize ve ülkemiz kahve sektörüne hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

"TSE 13423 Kahve-Öğütülmüş" standardı yayınlandı
Pişirimi ve sunumu değişen Türk kahvesinin en lezzetli formülü elde edilerek Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) yayınlanan ilgili Türk standardıyla belirlendi.

"TSE 13423 Kahve-Öğütülmüş" standardı ile "TSE 13904 Türk Kahvesi Pişirme Kuralları" standardı yayımlandı.

İçeriği ve pişirilmesine dair kuralların yer aldığı standartların yanı sıra dünya restoran ve kafelerinde çeşitli isimlerle anılan Türk kahvesinin, 5 Aralık 2013 tarihinde UNESCO tarafından tescillenen Somut Olmayan Kültürel Mirası ile beraber hak ettiği isimle yer almasının da önü açıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıfır araç kampanyaları 'ikinci el' piyasasını da etkileyecek27 Kasım 2020 Cuma 11:19
  • TCMB Başkanı Ağbal: Sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacak27 Kasım 2020 Cuma 11:18
  • Merkez Bankası Ağbal'dan toparlanma mesajı27 Kasım 2020 Cuma 10:51
  • Ekonomik güven endeksi açıklandı27 Kasım 2020 Cuma 10:49
  • Hazine Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, TÜSİAD üyeleriyle biraraya geldi27 Kasım 2020 Cuma 10:43
  • Borsa güne rekorla başladı27 Kasım 2020 Cuma 10:24
  • Gümrük alacaklarını yapılandırmaya ilişkin usul ve esaslar belli oldu27 Kasım 2020 Cuma 10:23
  • Küresel piyasalarda Kovid-19 salgınına ilişkin haberler takip ediliyor27 Kasım 2020 Cuma 09:27
  • TCMB zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik yaptı27 Kasım 2020 Cuma 09:15
  • Motorine yapılan 33 kuruş zam pompaya 28 kuruş yansıyacak26 Kasım 2020 Perşembe 22:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti