Türk kahvesinin olmazsa olmaz 4 özelliği

Ulus’ta 98 yıldır hizmet veren Gül Kahve işletmecisi Ahmet Hamdi İncegül lezzetli bir kahvenin dört özelliği olduğunu söyleyerek, “kahvenin kalitesi, kavruluşu, çekimi ve pişirimi çok önemli” dedi.

Ankara’nın en eski kuru kahvecisi Gül Kahve, 98 yıldır Ulus’ta hizmet veriyor. İşletme sahibi Ahmet Hamdi İncegül ise lezzetli bir Türk kahvesi için dört özelliğe dikkat etmek gerektiğini belirtiyor. İncegül iyi bir kahvenin; kalitesi, kavruluşu, çekimi ve pişiriminin önemli olduğunu söylüyor. “Kahve kaliteli olacak” diyen İncegül, “Kaliteli olacak, güzel kavrulacak. Müşterinin isteğine göre kavrulacak, ince çekilecek. İnce çekilecek ki özü suya geçecek ve en önemlisi bakır cezvede pişirilecek” dedi.

BREZİLYA DAĞLARINDAN GELİYOR

İşletme sahibi Ahmet Hamdi İncegül işletmenin köklü bir tarihi geçmişe sahip olduğunu belirterek; Cumhuriyetin ilk zamanlarında Millet Meclisi'ne, Anadolu Kulübü’ne, Merkez Bankası'na, Ziraat Bankası'na ve İş Bankası'na kahve sattığını, aynı zamanda Atatürk’ün de kurukahvecisi olduğunu hatırlatıyor. Ulus’ta yıllardır kahve severlerin ilk adresi olan işletme, Brezilya’dan getirdiği kahveleri Başkentlilerin beğenisine sunuyor.

KAHVE, SU VE TİRYAKİLER

Kahve içme kültürü, kahve piyasası ve yeni nesil kahveciler hakkında gazetemize bilgi veren İncegül, kahve içmenin bir kültür gerektirdiğini söylüyor. İncegül, “Kahvenin yanında su gelir. O suyu içmenin en akla yatkın olan düşüncesi, kahve içmeden önce ağzı temizlemek için suyu içmektir. Kahvenin tadını iyi alabilmek için tiryakiler suyun yarısını içerek böyle yapar. Bu sayede kahvenin lezzetini tam almış oluyorlar. Tiryakiler eğer içtikleri kahveyi beğenirlerse bardakta kalan suyun yarısını içmezlermiş. Eğer beğenmezlerse kalan suyu da içerek o kahve tadından kurtulurlarmış” dedi.

GÜZEL KAHVENİN 4 USULÜ VARDIR

“Herkes kahvecilik yapıyor ama işini güzel yapamayan kapanıyor” diyen İncegül, “İşini güzel yapanlar her zaman iş yapıyor. İyi bir kahvenin dört özelliği vardır. Çiğ kahve güzel ve kaliteli olacak. Bizim kullandığımız Brezilya dağ kahvesi. Yıllardır bunu kullanıyoruz. İkinci özellik ise güzel kavrulacak. Müşterinin isteğine göre açık, orta, koyu kavurmak lazım. Her ne kadar ısıyı termometre gösterse de burada tecrübe önemli. Üçüncü özellik ise kahvenin çekimidir. Kahve ince çekilecek. İnce çekilecek ki kahvenin özü suya geçecek. Dördüncü özellik ise pişirimidir. Bakır cezvede usulüne uygun pişirirsen kahve çok lezzetli olur” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜRÜMÜZDEKİ KAHVE TÜRK KAHVESİDİR

Yeni nesil kahvecilerin kahveyi pahalı fiyattan sattıklarını buna rağmen kaliteli kahve yapamadıklarını kaydeden İncegül, “Yeni nesil kahveciler kahveyi kaliteli yapamıyorlar ve ucuza da vermiyorlar. Her ne kadar yeni yöntemler geliştirseler de bizim kültürümüzdeki kahve Türk kahvesidir. Bu tada yetişebilmeleri imkânsızdır. Türk kahvesini geçemezler. İsim yapmış kafelere belirli bir kesim gidiyor. Oralar bir buluşma noktası olarak değerlendiriliyor.”

ZİNCİR MARKETLER ESNAFI ETKİLİYOR

“Bizim müşterilerimiz sabit olduğu için işlerimizde azalma meydana gelmedi. Kahve zevk işi olduğu için ekonomi kötüye gittiğinde vatandaşlar kahvesinden ödün veriyor. Buda bizleri değil de daha çok kahve satan kafeleri etkiliyor. Esnafı ise en çok zincir marketler etkiliyor. Zincir marketler esnafta olan tüm malları satıyor, hem de ucuza satıyor. Bu da küçük esnafın kepenk indirmesine neden oluyor. Bizleri olumsuz yönde etkileyen etkenler bunlar” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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