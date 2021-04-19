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Türk karatesine adanmış bir hayat: Esat Delihasan

Uluslararası şampiyonalarda kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan 120 kez milli formayı giyen yürüttüğü birçok uluslararası görevde Türkiye'yi temsil eden Esat Delihasan yeni tip koronavirüs dolayısıyla 52 yaşında hayatını kaybetti.
Türk karatesine adanmış bir hayat: Esat Delihasan

Sporculuğu döneminde dünya, Avrupa, Akdeniz, Balkan şampiyonaları ile özel turnuvalarda çok sayıda altın, gümüş ve bronz madalya kazanan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul'da Kovid-19 nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybeden, Türkiye'de karatenin gelişimine büyük katkıları olan Delihasan'ın vefatı, tüm spor camiasını üzdü.

1969 yılında Rize'de doğan, ilk ve orta öğrenimini Rize'de tamamladıktan sonra liseyi İstanbul'da bitiren Delihasan,1984 yılında Eminönü Kültürel Karate İhtisas Spor Kulübünde spora başladı.1988 yılında ise Atilla Çeliktürk ve Hakan Alpay döneminde milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Dünya Şampiyonası'ndaki performansıyla, en iyi dövüşen sekiz sporcudan biri olarak gösterilerek ve 1988 yılında Türkiye'den Dünya Karması'na seçilmeyi başaran ilk kişi olan Delihasan, 120 kez milli formayı giydi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne 1994 yılında transfer olduktan sonra, 1995 yılında antrenörlük hayatına başlayan Delihasan, 2003 yılında ise Gençler Dünya Şampiyonası öncesi Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildi.

Birçok ülkenin milli takımını çalıştırarak, dünya karatesinde de yakından tanınan isimlerden biri haline gelen Delihasan, transfer teklifleri de aldı.

2008 yılından beri Türkiye Karate Federasyon Başkanı olarak görev yapan Delihasan, Balkan Karate Federasyonu Teknik Direktörlüğü, Akdeniz Karate Federasyonu Teknik Direktörlüğü, Balkan Karate Federasyonu Asbaşkanlığı, Akdeniz Karate Federasyonu 2. Başkanlığı, Dünya Shotokan Karate Birliği Başkanlığı, Karadeniz ve Hazar Ülkerleri Karate Federasyonu Başkanlığı, Dünya Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Balkan Karate Federasyonları Birliği Başkanlığı görevlerini de yürütmüştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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