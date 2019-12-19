Türk katili Çin'de Mesut Özil telaşı

Dünyaca ünlü Türk futbolcu Mesut Özil'in, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki göstermesi Maocu bu ülkeyi çıldırttı. Çin, Mesut Özil'e adeta savaş açtı.

İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen dünyaca ünlü Türk futbolcu Mesut Özil'in, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki göstermesi Maocu bu ülkeyi çıldırttı. Çin, Mesut Özil'e adeta savaş açtı.

Doğu Türkistan'lılara destek veren bir twit attı diye linç edilmek istenen Mesut Özil'in, şimdi de PES oyunlarının Çin sürümlerinden çıkarılacağı belirtildi. Önceki gün de Çin Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak, Özil'i hedef göstermişti.

İngiltere’de yayımlanan Independent gazetesinin haberine göre, PES’in Çin haklarını elinde bulunduran NetEase şirketi alınan karara ilişkin açıklama yaptı.

“Çinli hayranlarının duyguları incinmiş"

Mesut Özil’in PES 2020 Mobile dahil 3 oyundan çıkarılacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Alman oyuncu Özil, Çin hakkında sosyal medyada ölçüsüz bir açıklama yaptı. Açıklama, Çinli hayranlarının duygularını incitti ve sporun sevgi ve barış ruhuna zarar verdi. Bunu anlamıyor, kabul etmiyor ve affetmiyoruz.”

Çin daha önce de maçını yayından kaldırmıştı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Özil, Çin’in Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özil, Batı medyasında Doğu Türkistan haberleri yapılırken, Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtmişti.

Çin Merkez Televizyonu da (CCTV) Özil’in bu tepkisi karşısında Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı.

Mesut Özil'in Türkistan mesajı

Mesut Özil, twitter hesabından Çin zulmü altındaki Doğu Türkistan halkı için şu mesajı paylaşmıştı:

"Ey Doğu Türkistan... Ümmetin kanayan yarası... Eziyetlere direnen Mücahid ve Mücahideler topluluğu... Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı mü'minler... Kuran'lar yakılıyor... Camiler kapatılıyor... Medreseler yasaklanıyor... Din alimleri birer birer öldürülüyor... Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor... Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor... Tüm bunlara rağmen... Ümmeti Muhammed suskun... Sesi çıkmıyor... Müslümanlar sahiplenmiyor... Bilmezler mi ki, Zulme Rıza Zulümdür... Hz. Ali ne güzel demiş: 'Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!' Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar haftalardır, aylardır gündemde iken müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur... Bilmezler mi ki, yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle... Şüphesiz ki, Allah; Tuzak kuranların en hayırlısıdır..."

