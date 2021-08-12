Türk Kızılay, Batı Karadeniz'de sıcak yemek dağıtmaya başladı

Türk Kızılay, yağışlardan etkilenen Sinop, Bartın ve Kastamonu'da vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başladı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, aralarında Sinop, Bartın, Kastamonu, Samsun ve Karabük'ün de bulunduğu illerin yoğun yağışlara teslim olduğu, Kızılay afet ekiplerinin, selden etkilenen bölgelerdeki şube ve temsilciliklerle ihtiyaç tespiti yaptığı kaydedildi.

Selin en çok etkilediği Sinop'un Ayancık, Bartın'ın Ulus ve Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ihtiyaçların karşılandığı aktarılan açıklamada, Kastamonu'daki vatandaşlar için de Ankara ve Düzce'den 5 biner kişilik mobil mutfak araçlarının selzedelerin hizmetine sunulduğu belirtildi.

Kızılay'ın selin meydana geldiği saatlerden bu yana yaklaşık 200 kişilik ekiple desteğini sürdürdüğü, evlerinde kalıp mutfakları ve yiyecekleri sel sularına kapılan ve tahliye edilen kişilere sıcak yemek vermeye başladığı belirtilerek, günde üç öğün sıcak yemeğin yanı sıra kumanya ve içecek gibi yardımlarla destek olduğu ifade edildi.