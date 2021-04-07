Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ramazanda yapılacak yardımları anlattı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bu yıl 8 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştırmayı hedeflediklerini, ramazan boyunca 60 bin gönüllünün sahada çalışacağını bildirdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Sütlüce Yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısında ramazan ayında yapılacak yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Ramazanın insani yardım kuruluşları açısından bir seferberlik ayı olduğunu belirten Kınık, büyük bir iyilik ordusu olarak iyilik ve dayanışma seferberliğine çıktıklarını söyledi.

Kınık, bu yıl ramazanın geçen yılki gibi, özellikle Kovid-19 salgınının tüm dünyayı esir aldığı, ekonomik anlamda da çok ciddi hasarlar bıraktığı ve etkisinin hala devam ettiği bir atmosferde idrak edileceğini anlatarak, özellikle yoksulluğun, ihtiyacın görece daha fazla arttığı bu dönemde dayanışmanın, kardeşliğin ve yardımlaşmanın önemine bir kez daha vurgu yaptıklarını ifade etti.

Kızılay olarak 153 yıldır millete hizmet, devlete destek vermek için kesintisiz yardımları, hem ülkede hem de dünya coğrafyasında ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını dile getiren Kınık, şunları kaydetti:

"Bu sene de aynı değerlerle heyecanla ümitle yola çıkıyoruz, milletimizin güvenine, hamiyetperverliğine, yardımlaşma ve dayanışma duygusuna güvenerek yola çıkıyoruz. Ümit ediyoruz ki amaçlarımızı, koyduğumuz çıtaların üzerinde gerçekleştirme imkanımız olur. Ümit ediyoruz ki daha fazla gönüle dokunuruz, daha fazla yarayı sararız, daha fazla mahzun mekanı, gönlü, haneyi şenlendiririz."

Bu yıl da ramazan kampanyasını "Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla sürdüreceklerini vurgulayan Kınık, şöyle devam etti:

"Özet olarak 2021 yılında 8 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için yaklaşık 225 milyon liralık bir bütçe halihazırda bir kısmını ayırdık, bir kısmını da ramazan süresi içerisinde toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Ramazan ayı boyunca uyumayacak, çalışacak 60 bin gönüllümüz sahada olacak. Üzerinde güneş batmayan iyilik hareketi olan Hilal-i Ahmer dünyanın en doğusundan en batısına kadar delegasyonlarıyla beraber, yurdumuzun 81 vilayetinde, 1000'e yakın ilçe ve beldesinde 60 bin gönüllüsüyle Allah'ın izniyle ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye, onların hatırlarını sormaya, onlarla acıları, sıkıntıları, mutlulukları paylaşmaya çalışacak."

40 bin aileye 250 TL'lik mobil alışveriş koduyla destek

Kerem Kınık, ramazanda 26 sabit, 44 seyyar aşevinde 2 milyon 256 bin kişiye sıcak iftar menüsü çıkarmayı planladıklarını dile getirerek, kurban paylarının da dağıtılmasına devam ettiklerini, ramazan ayında da ellerinde kalan 570 bin adet yaklaşık 800'er gramlık kavurma konservelerini 2 milyon 280 bin insana ulaştıracaklarını anlattı.

Yardımları artık ağırlıklı olarak nakit alışveriş çeki ya da cep telefonlarına gönderilen mobil alışveriş kodlarıyla yaptıklarını ifade eden Kınık, kişilerin ihtiyaçlarını kendilerinin planlaması açısından bu yöntemin daha uygun bir araç olduğunu, geleneksel ayni yardımların, ramazan ve gıda kolilerinin yine ihtiyaç sahipleriyle buluşacağını aktardı.

Kınık, nakdi yardımlara ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 206 bin aileye ramazanda 500'er liralık nakit yardım yapacağız. 103 milyon lira nakit yardım bu ailelerimize hızlı bir şekilde ulaştırılacak. Burada özellikle altını çizmek istediğimiz bazı illerimiz var ki bu illerimiz geçtiğimiz yıllarda afeti yaşadı. İzmir başta olmak üzere, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli ve Giresun'a 23 milyon liralık, afetten etkilenen vatandaşlarımıza ramazan ayında nakit yardım ulaştıracağız. Şubelerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere bu yardımları ulaştırmış olacağız. Bunların bir kısmını doğrudan TC kimlik numaralarıyla banka hesaplarına, bir kısmını da cep telefonlarına alışveriş çeki olarak gönderiyoruz."

Mobil alışveriş kodu sayesinde de indirim marketlerinden vatandaşların kendilerine gönderilecek kodlarla alışveriş yapabileceklerini dile getiren Kınık, ramazan ayı boyunca 40 bin aileye 250 TL'lik mobil alışveriş kodu ile toplamda 10 milyon TL değerinde destek verileceğini ifade etti.

Geleneksel yardım yöntemlerinden biri olan Kızılay gıda kolilerinin bu yıl da binlerce ailenin ramazan sofrasına ulaşacağını belirten Kınık, temel gıda maddelerinin bulunduğu paketin 120 TL değerinde olduğunu, toplam 175 bin adet gıda kolisinin 700 bin kişiye ulaştırılacağını anlattı. Kınık, ayrıca 300 bin kişilik giyim yardımının yanı sıra, Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin çocuk için de çocuk ramazan kolisinin hazırlandığını söyledi.

"1 milyon haneden Kızılay olarak fitre ve fidye bekliyoruz"

Kerem Kınık, gerek Kovid-19 salgını gerek savaşlar ve afetlerin de dünyadaki sıkıntıları arttırdığına dikkati çekerek, "Kızılay'ımız hem Kovid-19 süresince hem de sair nedenlerle etkilenmiş olan özellikle de çatışmaların, savaşların batağına batmış olan ve yardıma muhtaç olan aç ve açıktaki mazlumlara da el uzatıyor. Dolayısıyla yurt dışında 18 farklı ülkede bulunan Kızılay delegasyonumuz aracılığıyla 102 bin gıda kolisini inşallah dağıtacağız." şeklinde konuştu.

Yurt dışında Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Filistin, Güney Sudan, Irak, KKTC, Kosova, Makedonya, Pakistan, Senegal, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen olmak üzere 18 delegasyonda toplam 963 bin insana ramazan süresince yardımları ulaştırmaya devam edeceklerini aktaran Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışında da insanlara bayramlık temin edip o insanların bayramı huzur ve onurla geçirmesini sağlamayı hedeflediğimiz için 110 bin kişiye de bayramlık giysi desteği sağlayacağız. Kızılay'ımız bir köprüdür, bir güven köprüsüdür, bir merhamet, yardımlaşma ve dayanışma köprüsüdür. Milletimizin gücüyle inşa edilmiştir. 153 yıldır kesintisiz akış sağlanmaktadır. Bu seyrüseferinde milletimizin destekleri Kızılay gönüllüleri, çalışanlar, Kızılay'ın şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine sessiz ve sedasız ama güçlü şekilde buluşmaktadır. Bu sene yine fitrelerinize, oruç tutamayan ama tutamadığı gün kadar fidye verecek olan vatandaşlarımıza çağrı yapıyoruz, 1 milyon haneden Kızılay olarak fitre ve fidye bekliyoruz."

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, vatandaşların cep telefonları aracılığıyla fitre ya da fidye yazarak "1877'ye" gönderecekleri bir mesajla 28 liralık fitre ya da fidye bedelini ödemiş olacaklarını dile getirerek, "2868"e atılacak mesajla da 10 TL'lik bağış yapılabildiğini söyledi.

Ayrıca Kınık, "www.kizilay.org.tr"den kredi kartıyla online, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağışlarla zekatların ulaştırılabileceğini sözlerine ekledi.