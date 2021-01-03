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Türk Kızılay kısıtlamada kuşlar ve sokak hayvanlarını unutmadı

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri, kısıtlama günlerinde kuşlar ve sokak hayvanlarına yiyecek verdi.
Türk Kızılay kısıtlamada kuşlar ve sokak hayvanlarını unutmadı

Yanlarına aldıkları kuş yemi ile kedi ve köpek mamalarıyla kenti dolaşan Kızılay gönüllüleri, besleme yaptı. 

İlk olarak şehrin sembollerinden biri olan ve 1506 yılında Nasrullah Kadı tarafından yaptırılan Nasrullah Camisi'nin önündeki meydana gelen Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları üyeleri, buradaki binlerce kuşa yem verdi, ardından çevrede bulunan kedi ve köpeklere mama bıraktı.

Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk, AA muhabirine, sokak hayvanlarına mama dağıtımını sürdürdüklerini söyledi.

Her hafta düzenli çalışma yaptıklarını belirten Perk, "Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk haftadan itibaren her hafta sonu düzenli olarak meydandaki güvercinler ve kentte yaşayan kedi ve köpek dostlarımızı aç bırakmamak adına belirlediğimiz noktalara yem ve mama bırakıyoruz." dedi.

Hafta sonu 80 saat kısıtlama olduğunu hatırlatan Perk, "Bu hafta sonu daha uzun bir kısıtlama yaşanıyor. Bu hafta da belirlediğimiz noktalarda yem ve mama dağıtımını sürdürüyoruz. Bu pandemi sürecinde sokak hayvanlarının yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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