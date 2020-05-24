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Türk Kızılay maske üretimine yıllar sonra yeniden başladı

Salgının başından bu yana hijyen malzemeleriyle birlikte maske de dağıtan Kızılay, bayramı evlerinde geçiren vatandaşlara kendi atölyelerinde üretilen 2 milyon maskeyi dağıtmayı planlıyor.
Türk Kızılay maske üretimine yıllar sonra yeniden başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında piyasadan tedarik ettiği maskeleri ve kişisel koruyucu ekipmanları hastanelerdeki sağlık personeli başta olmak üzere pandemi ile mücadele eden birimler ve vatandaşlara dağıtan Türk Kızılay, 1935'te kurduğu ve 8 yıl sonra Milli Savunma Bakanlığına devrettiği maske fabrikasında yeniden maske üretmeye başladı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarına aralıksız devam eden Kızılay, Ramazan Bayramı'nda da kendisine ihtiyaç duyanları yalnız bırakmamak için her türlü planlamayı yaptı. 

Salgının başından bu yana hijyen malzemeleriyle birlikte maske de dağıtan Kızılay, bayramı evlerinde geçiren vatandaşlara kendi atölyelerinde üretilen 2 milyon maskeyi dağıtmayı planlıyor.

Bayram sonrası hareketlenecek olan sosyal yaşam için hazırlık mahiyetinde dağıtılacak maskeler, Kızılay'ın Etimesgut yerleşkesinde bulunan üretim atölyelerinde imal ediliyor. Kızılay, zehirli gaz tehlikesine karşı 1935'te maske fabrikası kurmuş, tehlikenin geçmesi ile fabrikayı 1943'de Milli Savunma Bakanlığına devretmişti.

Maskeler ultraviyole cihazıyla hijyenik hale getiriliyor
Salgın öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Kızılay, maske üretimine de kısa sürede başlamıştı.

Nisan ayından bu yana tesislerinde 3 vardiya ile çalışan ve günlük 100 bin üretim yapan Kızılay, ürettiği maskeleri de üretim hattına entegre olan ultraviyole cihazıyla hijyenik hale getiriyor.

Üç katlı ve telli olarak üretilen maskelerde filtre olarak "meltblown" tipi dokunmamış kumaş, dış yüzeylere ise "spunbond" tipi dokunmamış kumaş kullanılıyor.

"Dönemin ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, vatandaşların ihtiyacı olan malzemeleri karşılamak için çalıştıklarını, en büyük bayramın yardım ulaştırdıkları insanların yüzündeki tebessümü görmek olduğunu ifade etti.

Yılın her günü Kızılaycılar'ın ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştığını belirten Kınık, şunları kaydetti:

"Kızılayın ihtiyaca göre şekillenen organizasyon yapısı ve birimleri de tarihinin her döneminde kendini gösteriyor. Birinci Dünya Savaşı'nın izleri silinmeden ikincisinin dillere dolandığı 1930'lu yıllarda, Kızılay'da olası gaz saldırılarında kullanılmak üzere gaz maskesi fabrikası kurmuştu. 1935 yılında kurulan maske fabrikası, yasa ile onanmasıyla 1943 yılında Milli Savunma Bakanlığına devredilene kadar Kızılay tarafından işletilmişti. Dönemin ihtiyacı neyse tarihimizde de olduğu gibi onu karşılamaya devam edeceğiz."

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