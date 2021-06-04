Türk Kızılay, mineralli suda ürün ve pazar yelpazesini genişletti

Türk Kızılay, Erzincan ve Afyonkarahisar'daki mineralli su işletmelerinde üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğini artırıp daha fazla pazara ulaşarak elde ettiği gelirler sayesinde mazlum ve mağdurların imdadına yetişiyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine, Erzincan ve Afyonkarahisar'daki mineralli su işletmelerinde üretilen ürünlerin yurt içinde ve dışında yoğun talep gördüğünü belirtti.

Kurumun birçok ürünü bulunan mineralli su işletmelerini dünyanın en kıymetli kaynakları olarak niteleyen Kınık, "Erzincan kaynağımız 317 miligram/litre oranı ile dünyanın en yüksek magnezyumlu içeceği. Hem kalp sağlığı hem de ruh sağlığı açısından dünyadaki en kaliteli içecek. Afyonkarahisar'daki kaynağımız ise Türkiye'nin en yüksek mineralli maden suyu özelliği ile sindirim ve üriner sistem üzerindeki hastalıkları iyileştirilmesi noktasında sağlık açısından çok kıymetli." dedi.

Kınık, yılda yaklaşık 2 milyar şişe maden suyu üretimi ile Türkiye pazarında lider olduklarını ve üretimi artırdıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızılay'ımızın ürünleri hem sağlıklı hem de siz içtiğinizde başkasına yarayan tek maden suyu. Çünkü elde ettiğimiz bütün gelirlerle ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Ürünlerimizin hem bütün gelirleri Kızılay'ın iyiliği için kullanıyor hem de sağlıklı. Yeni hatlarımızın açılışı ile yılda yaklaşık 2 milyar şişe üretimimiz 2,5 milyar şişeye çıkacak."

Kızılay doğal kaynak suyu ile ürün yelpazesini genişletiyor

İhracatlarının her geçen gün artığını ifade eden Kınık, şunları kaydetti:

"İhracatımız ve satış rakamlarımız büyüme trendinde. Kızılay'ımız, hem mineralli su işletmelerimiz hem de çok yakın zamanda piyasaya çıkacak olan Kızılay Doğal Kaynak Suyu ile su ve maden suyu pazarında hak ettiği pazar payını alacak. Buradan elde edilen gelirlerle ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalışacağız."

Kınık, Kızılay'ın her geçen gün ürün yelpazesini genişlettiğine işaret ederek, "Erzincan ve Afyonkarahisar'da 300'ün üzerinde çalışanımızla her yıl yaklaşık 18-19 bin tır mineralli su bu fabrikalardan çıkıyor. Tüketicimizin çok sevdiği ve yılda yaklaşık 2 milyar şişe tüketimiyle büyük bir iyilik hikayesi yazıyoruz. Amacımız sağlığı, güzelliği ve bu iyiliği daha da büyüterek dünyaya yaygınlaştırmak." ifadelerini kullandı.