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Türk Kızılay sel bölgelerinde iyileştirme çalışmalarına destek oluyor

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından Türk Kızılay, beslenme yardımından psikososyal desteğe, ev ve iş yerlerinin temizlenmesinden köylere helikopterlerle yardım ulaştırmaya kadar geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdürüyor.
Türk Kızılay sel bölgelerinde iyileştirme çalışmalarına destek oluyor

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Sinop Ayancık, Bartın Ulus, Kastamonu Azdavay ve Bozkurt ilçelerinde afetin ilk anından bu yana 1273 personel ve 1255 gönüllü ile sahadaki çalışmalara yoğun destek sağlandı.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 16 seyyar mutfak/beslenme aracı ve 63 operasyon aracıyla selzedelerin beslenme ihtiyacına cevap veren Kızılay, 350 binden fazla kişiye sıcak yemek dağıttı, 62 bin kumanya ile de beslenme hizmeti verdi.

Ayrıca 142 binden fazla ikramlığı da selzedelere ulaştıran Kızılay, selden etkilenen bölgelerde en çok ihtiyaç duyulan temiz içme suyu ihtiyacını karşıladı.

Köylere yardımlar helikopterlerle ulaştırıldı
Kızılay, Sinop ve Kastamonu'da kurduğu lojistik merkezlerle köylere gıda maddeleri, temizlik ve hijyen malzemeleri, ekmek ve diğer ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım kolileri ulaştırdı.

Ulaşılamayan köylere yardım malzemelerinin sevki ise Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü helikopterleriyle sağlandı.

Psikososyal destek ekipleri sahada
Türk Kızılay psikososyal destek ekipleri, afetin büyüklüğü sebebiyle ciddi bir travma yaşayan bölge halkını tek tek ziyaret ederek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri ile koordineli olarak sahada destek sağladı.

Selzedelerin mental olarak iyi hissetmelerini sağlamak için başta çocuklar olmak üzere afetten en çok etkilenen kırılgan gruplara öncelik verildi.

Gönüllülerle ev ve iş yerlerinin temizliği yapılıyor
Bu arada, Türk Kızılayın çalışmalarına ilk günden bu yana büyük destek veren gönüllüler de afetin etkisinin azalmasıyla temizlik çalışmalarına başladı.

Cadde ve sokakları tek tek dolaşan gönüllüler, selden zarar gören ve çamurla kaplanan ev ve iş yerlerinin de temizliğini yaparak selzede ve esnafın hasar gören ev ve iş yerlerini eski haline getirebilmek için yoğun çaba gösterdi.

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