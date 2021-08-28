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Türk Kızılay selden etkilenen 670 binden fazla kişiye sıcak yemek sağladı

Türk Kızılay, Batı Karadeniz'de meydana gelen selden etkilenen 670 binden fazla kişiye sıcak yemek ve 82 binden fazla kumanya dağıttı.
Türk Kızılay selden etkilenen 670 binden fazla kişiye sıcak yemek sağladı

Türk Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, Kızılay gönüllülerinin sel felaketinin ardından vatandaşların ev ve iş yerlerinin temizlenmesine yardım ettiği belirtildi.

Kızılay'ın Bartın'da afetin etkilerinin tamamen kaldırılması ve hayatın normale dönmesiyle Kastamonu ve Sinop'a yoğunlaştığı ifade edilerek, toplamda 4 binin üzerinde afet uzmanı ve gönüllünün vatandaşların ev ve iş yerlerini temizleyerek eski haline döndürmek için gece gündüz demeden çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 16 seyyar mutfak/beslenme aracı ve 89 operasyon aracıyla selzedelerin beslenme ihtiyacının karşılandığı belirtilerek, 670 binden fazla kişiye sıcak yemeğin ve 82 binden fazla kumanyanın dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada, 255 binden fazla ikramlığın selzedelere ulaştırıldığı, selden etkilenen bölgelerde temiz içme suyu ihtiyacının da karşılandığı kaydedildi.

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