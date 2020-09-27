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Türk Kızılay ürettiği cerrahi maskeleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyor

Türk Kızılay tarafından üretilen ve ultraviyole ışınlarla hijyenik hale getirilen maskeler, vatandaşlar ve sağlık görevlilerine ücretsiz ulaştırılıyor.
Türk Kızılay ürettiği cerrahi maskeleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyor

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, insani yardıma yönelik Ar-Ge faaliyetleriyle ortaya koyduğu ürünlerin kalitesini üst noktalara taşıyan Türk Kızılayın, Kovid-19 salgını sürecinde cerrahi maskeleri de titizlikle ürettiği belirtildi.

Türk Kızılayın Ankara'da Etimesgut Yerleşkesi'ndeki üretim atölyesinde üç katlı ve telli imal edilen cerrahi maskelerde filtre olarak tıbbi maske, ses yalıtım ve endüstriyel temizlik alanlarında kullanılan meltblown tipi dokunmamış kumaşın, dış yüzeylerde ise su ve nemden etkilenmeyen spunbond tipi dokunmamış kumaşın kullanıldığı kaydedildi.

Kalite standartlarına uygunluğu belgelenen malzemelerden hazırlanan maskelerin, üretim hattına entegre ultraviyole cihazıyla da hijyenik hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Lateks dahil alerjik malzemeleri içermeyen, bakteriyel filtrasyon verimliliği, nefes alabilirlik (Delta P) ile mikrobiyal temizlikleri test edilen ve sterilizasyon işlemi tamamlanan maskeler, kutulanarak ihtiyaç duyulan noktaya ulaştırılmak üzere sevke hazır hale getiriliyor. Pandeminin başından bu yana uluslararası standartlara uygun olarak ISO 13485 kalite sertifikalı tesislerinde üretim yapan Kızılay, CE belgeli ve EN14683+AC standardında Tip-1 tanımına uygun ürettiği cerrahi maskelerle, ihtiyaç sahiplerine ve sağlık çalışanlarına desteğine devam ediyor."

Üretilen maskelerin ağırlıklı olarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıldığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kızılay, Etimesgut'taki üretim biriminin yanı sıra çeşitli illerde bulunan Toplum Merkezlerinde de gönüllüleri aracılığıyla maske üreterek pandemiyle mücadeleye destek veriyor. Bazı Kızılay şubeleri de kendi bulundukları il veya ilçelerde yine gönüllüleri vasıtasıyla maske üretimi gerçekleştiriyor."  

Kaynak: Haber Kaynağı
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