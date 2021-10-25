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Türk Kızılaydan 'kan bağışına devam edin' çağrısı

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, "Kan bağışı noktasında günlük 9 bin ünite kan toplamak gibi bir milli ödevimiz var." dedi.
Türk Kızılaydan 'kan bağışına devam edin' çağrısı

Türk Kızılay Genel Sekreteri Can, kan stoklarının arttırılması amacıyla kan bağışlarına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Can, salgın döneminde kan bağışlarının azaldığını söyledi.

Kan taleplerini karşılamakta herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını vurgulayan Can, "Kan tabi anlık bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaç olduğu için her gün toplanması gerekiyor. Toplumumuzu bu konudaki hassasiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonrada kan vermeye gösterdikleri hassasiyetlerinin devam etmesini diliyorum." dedi.

Kan bağışçılarına sorumluluklarından dolayı teşekkür eden Can, şöyle devam etti:

"Şu anda ortalama olarak Türkiye genelinde yıllık 2,5 ile 3 milyon ünite miktarında kan topluyoruz ve toplamak mecburiyetindeyiz. Bu topladığımız kanları da yine bize kan bağışında bulunan insanların bir şekilde yakınlarına veriyoruz. Aldığımız kan yine kendi insanımıza gittiği için bu noktada kan bağışı konusunda hassasiyetlerinin devam etmesini istiyoruz.

Kan bağışı noktasında günlük 9 bin ünite kan toplamak gibi bir milli ödevimiz var. Ancak pandemi döneminde bir takım eksikliklerimiz olduğu gibi artılarımız da oluyor. Eksikliklerimizin başında kan bağışında ciddi bir düşme meydana geliyor. Şu an Türkiye genelinde kan noktasında herhangi gibi bir ihtiyacımız bulunmamakta. Periyodik olarak, şube teşkilatlarımızın destekleri ile kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığının destekleri ile meydanlarda, cami önlerinde, cuma namazlarının ardından kan toplama faaliyetlerimiz devam ediyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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