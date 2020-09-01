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Türk Kızılayı Caddesi kısmen trafiğe açıldı

Koca iki ilçeyi şehir merkezine bağlayan ana arter olan Türk Kızılayı Caddesi genişletildi, üzerine köprülü kavşaklar yapıldı. Çalışmalarda sona gelinirken, 2 aydır kapalı olan cadde kısmen trafiğe açıldı.
Türk Kızılayı Caddesi kısmen trafiğe açıldı

Etimesgut ile Sincan’ı şehir merkezine bağlayan ana arterlerden Türk Kızılayı Caddesi’nde 2 aydır süren genişletme ve köprülü kavşak çalışmalarında sona gelindi. Cadde kısmen trafiğe açıldı. Cadde üzerinde köprülü kavşaklar inşa edilirken, trafik ışıkları kaldırıldı. Köprülü kavşaklar Kızılay Binası ile eski Hava Hastanesi önüne yapıldı. 

Turgut Özal Köprüsü’ne kadar genişletilerek, 2 ayrı noktasına köprülü kavşak yapılan Türk Kızılayı Caddesi’nin yeni hali ile bölgenin trafik sorununun önemli ölçüde giderilmesi öngörülüyor. 

Türk Kızılayı’nın Sincan istikametinde devamı olan İstasyon Caddesi’nin de acilen ıslah edilerek, bölgedeki trafik sorununun kökten çözülmesi bekleniyor.

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AĞUSTOS SONU BİTECEK DENİLMİŞTİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylık sürecinde bölgedeki trafik sorununu ortadan kaldırma sözü vermiş, 30 Haziran’da Türk Kızılayı Caddesi’ne ilk kazma vurulmuştu. Cadde bu tarihten beri trafiğe kapalıydı. Büyükşehir, Türk Kızılayı Caddesi’nin genişletilmesi ve üzerine köprülü kavşaklar yapılması çalışmalarının Ağustos sonuna kadar tamamlamayı hedefliyordu. Etimesgut ve Sincan ilçesinde yaşayan vatandaşların bitmesi için gün saydığı projenin günlük ilerleme süreci ile ilgili Büyükşehir Belediyesi led ekranlar aracılığıyla vatandaşları bilgilendiriyordu. 

İLKSAYFA- Mert Yılmaz

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