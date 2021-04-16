  • BIST 1.408
  • Altın 459,041
  • Dolar 8,0946
  • Euro 9,6823
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 7 °C
»

Türk Kızılayı, kısıtlamada görev yapan güvenlik güçlerine çorba ikram ediyor

Türk Kızılayı Bolu Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde başladığı güvenlik güçlerine çay ve çorba ikramı faaliyetine ramazanda da devam ediyor.
Türk Kızılayı, kısıtlamada görev yapan güvenlik güçlerine çorba ikram ediyor

Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşların evlerine gitmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kalırken başta güvenlik güçleri olmak üzere bazı iş grupları görevlerine devam ediyor.

Geceleri sokak sokak gezerek asayişi sağlayan bekçiler ile kentin farklı noktalarında uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri görevlerini aralıksız sürdürüyor.

Türk Kızılayı Bolu Şubesi ekipleri, özveriyle çalışan güvenlik güçlerine yönelik yaklaşık 5 ay önce başlattığı çay ve çorba ikramı faaliyetine devam ediyor.

Ekipler, Ramazan ayında da iftar ve sahurda mobil ikram aracı ile ekiplerin görev yaptığı Karacasu Beldesi, Karacaağaç ve Dağkent Mahalleleri ile Anadolu Otoyolu Bolu Batı Gişelerine giderek buralarda görev yapan polis, jandarma ve bekçilere çorba ve çay ikram ediyor.

Türk Kızılayı Bolu Afet Depo Sorumlusu Tuncay Özay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk kış akşamında mesaide olan görevlilerin içini ısıtmak için ikramda bulunduklarını ifade etti.

Kızılay olarak mobil ikram aracı ile polis, jandarma ve bekçilerin görev yaptıkları noktalara gittiklerini dile getiren Özay, "Türk Kızılayı Bolu Şubesi olarak 5 aydan beri güvenlik güçlerimize çay ve çorba dağıtımına devam ediyoruz. Ramazan ayı boyunca da Allah nasip ederse güvenlik güçlerimize ikramlarımız devam edecek." dedi.

Özay, Bolu'da şu anda 4 noktada görev yapan ekiplere ikram yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi16 Nisan 2021 Cuma 09:08
  • 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor16 Nisan 2021 Cuma 09:03
  • Gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmelere, yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza verilecek16 Nisan 2021 Cuma 09:02
  • Çanakkale'de kargo gemisi karaya oturdu16 Nisan 2021 Cuma 09:02
  • Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile yurdun bazı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor16 Nisan 2021 Cuma 09:01
  • Salgın sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile 21 milyonu aşkın hizmet vatandaşa ulaştırıldı16 Nisan 2021 Cuma 09:01
  • Türk Kızılayı, kısıtlamada görev yapan güvenlik güçlerine çorba ikram ediyor16 Nisan 2021 Cuma 09:00
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz16 Nisan 2021 Cuma 09:00
  • Çankırı'da sofralar evlere taşındı16 Nisan 2021 Cuma 04:32
  • Dünyaca ünlü Yassıca Adaları'nda yapılaşma iddiası15 Nisan 2021 Perşembe 23:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti