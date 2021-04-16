Türk Kızılayı, kısıtlamada görev yapan güvenlik güçlerine çorba ikram ediyor

Türk Kızılayı Bolu Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde başladığı güvenlik güçlerine çay ve çorba ikramı faaliyetine ramazanda da devam ediyor.

Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşların evlerine gitmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kalırken başta güvenlik güçleri olmak üzere bazı iş grupları görevlerine devam ediyor.

Geceleri sokak sokak gezerek asayişi sağlayan bekçiler ile kentin farklı noktalarında uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri görevlerini aralıksız sürdürüyor.

Türk Kızılayı Bolu Şubesi ekipleri, özveriyle çalışan güvenlik güçlerine yönelik yaklaşık 5 ay önce başlattığı çay ve çorba ikramı faaliyetine devam ediyor.

Ekipler, Ramazan ayında da iftar ve sahurda mobil ikram aracı ile ekiplerin görev yaptığı Karacasu Beldesi, Karacaağaç ve Dağkent Mahalleleri ile Anadolu Otoyolu Bolu Batı Gişelerine giderek buralarda görev yapan polis, jandarma ve bekçilere çorba ve çay ikram ediyor.

Türk Kızılayı Bolu Afet Depo Sorumlusu Tuncay Özay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk kış akşamında mesaide olan görevlilerin içini ısıtmak için ikramda bulunduklarını ifade etti.

Kızılay olarak mobil ikram aracı ile polis, jandarma ve bekçilerin görev yaptıkları noktalara gittiklerini dile getiren Özay, "Türk Kızılayı Bolu Şubesi olarak 5 aydan beri güvenlik güçlerimize çay ve çorba dağıtımına devam ediyoruz. Ramazan ayı boyunca da Allah nasip ederse güvenlik güçlerimize ikramlarımız devam edecek." dedi.

Özay, Bolu'da şu anda 4 noktada görev yapan ekiplere ikram yaptıklarını sözlerine ekledi.