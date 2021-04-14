Türk Kızılay'ı ve gönüllü öğretmenler, ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği dağıtıyor

BOLU'da, Türk Kızılay ve gönüllü 85 öğretmen tarafından her gün 750 ihtiyaç sahibinin evlerine iftar yemeği ulaştırılıyor.

Bolu Valiliği tarafından pandemi nedeniyle hayata geçirilen proje kapsamında, Türk Kızılay Bolu şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalanarak, Ramazan ayı boyunca belirlenen 750 kişinin evine sıcak yemek ulaştırılıyor. Geçen yıllarda iftar çadırları kurarak ihtiyaç sahiplerini ağırlayan Türk Kızılay, pandemi nedeniyle son iki yıldır gönüllü öğretmenlerin de desteğiyle, iftar yemeklerini kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor. Bolu İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki aşçılar tarafından hazırlanan yemekler, sefer taslarına paylaştırılıyor. Ardından gönüllü 85 öğretmen, yemekleri iftardan önce, kendi araçlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

'ÖĞRETMENLERİMİZ KENDİ CANLARI VE MALLARIYLA BU İŞE ORTAK OLMAK İSTEDİLER'

Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, Ramazan ayı boyunca yaklaşık 180 aileye sıcak yemek ulaştıracaklarını belirterek, "Yıllardır, çadırda iftar yemeklerimizi veriyorduk. Ancak pandemi sebebiyle 2 yıldır, iftar yemeklerimizi ailelerimize, sefer tasları ile ulaştırıyoruz. Allah nasip ederse, bu sene 750 kişi, yaklaşık 180 ailemize sefer tasları ile iftar yemeklerini ulaştıracağız. Bolu Valiliği himayelerinde, hayırseverlerimizin yardımlarıyla bu sene istemiş olduğumuz rakamlara ulaştık. Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol ile hayırsever öğretmenlerimiz, kendi canları ve mallarıyla bu işe ortak olmak istediler. 85 öğretmenimiz birer hafta dönüşümlü olarak katılmak kaydıyla, kendi araçlarıyla ihtiyaç sahiplerine yemekleri ulaştıracaklar" diye konuştu.

'RAMAZAN AYINI İPLE ÇEKİYORUZ'

İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ayhan Vural, tüm katılımcıların işini severek yaptığını ifade ederek, "Geçen yıl, Bolu Valiliği koordinesinde, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile 600 kişiye yemek verdik. Bu yıl sayıyı 750’ye çıkardık. Burada malzemeleri teslim alıyoruz. Ön hazırlıkları yapıyoruz. Aşçılarımız onları pişiriyor. Yemekleri porsiyonladıktan sonra iyiliksever öğretmenler vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahiplerine yardımcı olduğumuz için Ramazan ayını iple çekiyoruz. Bütün arkadaşlarımız severek çalışıyor" dedi.

'İYİLİĞİN YAYILMASINI İSTİYORUZ'

Bolu Atatürk Anadolu Lisesi’nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Tuğba Ulusoy, gönüllülük esasına göre, karşılık beklemeden yardım ettiklerini söyleyerek, "Böyle bir organizasyonda görev aldığımız için Türk Kızılay’ına teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımıza örnek olmasını diliyorum. Yaptığımız işin hiçbir karşılığı yok. Olağanüstü süreçlerden geçiyoruz. İyiliğin yayılmasını istiyoruz. Evde yaşlı annem babam olmasına rağmen, özellikle kızımı da getiriyorum. Örnek alsın, alışsın diye. Çok mutluyuz. Kapı kapı dolaşarak yemeklerimizi dağıtıyoruz. İnsanları sevindiriyoruz" diye konuştu.