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Türk Kızılayın Azerbaycan'a yardım malzemesi götüren konvoyu yola çıktı

Türk Kızılayın, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalardan etkilenen bölge halkına ulaştırılmak üzere Azerbaycan'a acil insani yardım malzemesi taşıyan konvoyu yola çıktı.
Türk Kızılayın Azerbaycan'a yardım malzemesi götüren konvoyu yola çıktı

Türk Kızılay Etimesgut Yerleşkesi'nde 4 tırdan oluşan konvoyu uğurlama töreni düzenlendi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan toprakları olan, işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde 27 Eylül'de sınırda patlak veren çatışmalar ve sonrasında sivil yerleşim bölgelerinin hedef alınması neticesinde başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının devam ettiğini belirtti.

Azerbaycan Kızılay Pare Cemiyeti ile süreci çok yakın izlediklerini ifade eden Kınık, şöyle konuştu:

"Çok sayıda sivil kayıpların olduğu, sivil bölgelerin, aralarında okulların, hastanelerin ve kamu tesislerinin de yer aldığı farklı alanların ağır topçu ateşi altında kaldığı, sivil yerleşim alanlarında da patlamamış mühimmatların bulunduğu, bunlardan kaynaklanan nedenlerle insanların can korkusuyla evlerinin bodrumlarına saklandığı, çıkmadığı ya da bulunduğu mahalleleri terk ettiği haberleri bu anlamda bizlere ulaştırıldı."

Kınık, 2 gün önce Azerbaycan Kızılay Pare Cemiyeti Başkanı ile yaptıkları görüşme neticesinde, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile oluşabilecek büyük nüfus hareketliliklerine karşı hazır olmak için kendilerinden yardım talep edildiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"İki farklı cemiyetiz ama tek bir ulusal Kızılay gibi hareket ederiz. Her zaman elimizde ne varsa o anlamda kendileriyle paylaşmak için hazır olduğumuzu ifade ettik. Şu anda Azerbaycan Kızılay Pare Cemiyetinin talepleri doğrultusunda, 250 adet 16 metrekarelik, 6 kişinin barınabileceği afet çadırı, 3 bin battaniye, 500 yatak, 288 mutfak seti, yaklaşık 1,2 milyon liralık insani yardım malzemesini, 4 tırla birlikte öncü afet araçlarımız, 3 afet uzmanımızla Azerbaycan bölgesine uğurlayacağız. Geçen sene sonunda Dağlık Karabağ bölgesine Azerbaycan Kızılay Pare Cemiyeti Başkanı ile yaptığımız ziyaretlerde de bölgedeki ihtiyaçları tespit etmiştik. Bölgedeki tansiyon zaten yüksekti ve bu anlamda hazırlıklarımız vardı. Türk Kızılay olarak o bölgedeki her türlü krizde ve insani ihtiyaç durumunda yanlarında olduk, şimdi de yanlarındayız."

Sadece Dağlık Karabağ değil Gence ve Berde rayonlarını da hedef alan topçu ateşlerinin sivil bölgeleri etkilediğini dile getiren Kınık, bütün dünyanın da bunu gördüğünü söyledi.

Kınık, şunları kaydetti:

"Bölgedeki işgalin bir an önce sonlanmasını, çatışmaların bu anlamda bir an önce sonlanmasını ve bölgeye huzur gelmesini, Azerbaycan toprağı olan Karabağ bölgesinde Azerbaycan bayrağının tekrar dalgalanmasını, sivil insanların bu süreçten zarar görmemesini temenni ediyoruz. Uluslararası anlamda da hem Ermenistan Kızılhaçı hem de Azerbaycan Kızılayı, uluslararası Kızılay ve Kızılhaç federasyonları nezdinde de temaslarımız, her iki taraftaki sivillerin korunması süreci itibarıyla devam ediyor. Çatışma süresinde bu ilk konvoyumuz yola çıkan ama bundan sonra ihtiyaç olması durumunda elimizdeki imkanların paylaşılacağını söyleyebilirim."

Kaynak: Haber Kaynağı
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