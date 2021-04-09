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Türk Kızılayın kazanları ramazan ayında da ihtiyaç sahipleri için kaynayacak

Yurt içinde ve yurt dışında yaptığı yardımlarla mazlumların yanında olan Türk Kızılay, Van'daki aşevinde ramazan ayı boyunca her gün 1800 kişiye sıcak yemek ulaştıracak.
Türk Kızılayın kazanları ramazan ayında da ihtiyaç sahipleri için kaynayacak

Türk Kızılay Van Şubesi, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği ramazanda yapacağı sıcak yemek ve diğer yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunacak.

Bu amaçla, Tuşba ilçesindeki Sabri Ülker Aşevi'nde bir yandan ihtiyaç sahiplerinin günlük yemeklerini hazırlayan görevliler, bir yandan da ramazan hazırlıklarına başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında iftar çadırlarının kurulmayacağı ve toplu iftar organizasyonların yapılamayacağı kentte, aşevinde pişirilecek 3 çeşit yemek gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra gönüllüler tarafından belirlenen evlere tek tek teslim edilecek.

Bir ay boyunca yapılacak çalışmalarla ilgili planlamaları yapan gönüllüler, hijyen kuralları en üst düzeyde tutularak paketlenecek yemekleri tek tek evleri teslim ederek ailelerin sofralarında sıcak yemekle iftar yapmalarını sağlayacak.

"Ramazan çadırlarını özledik"
Kızılay Van Şubesi Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin, AA muhabirine, ramazan ayı boyunca 100 Kızılay görevlisinin sahada aktif görev alacağını söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin yanında olmak, bu ayın maneviyatını hissettirmek için hazırlıkları tamamladıklarını belirten Yeltekin, şunları kaydetti:

"Ramazanda 1800 ihtiyaç sahibine her gün üç çeşit sıcak yemek vereceğiz. Aşevimizde dev kazanlarda pişirilecek yemekler sefer taslarına doldurulacak. Yemekler, hijyen ve gıda güvenliği kriterlerine uygun şekilde gıda taşımaya uygun araçlarla ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılacak. Gönüllülerimizle birlikte ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız. Bu yıl 1000 aileye yardım kartı dağıttık. Bağışçılarımızdan gelen gıda, giysi ve kırtasiye malzemeleri yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Herkes gönül rahatlığıyla Kızılaya bağışta bulunabilir. Yardımları gerçek manada ihtiyacı olanlara ulaşıyoruz."

Kovid-19 nedeniyle 2 yıldır iftar çadırlarının kurulamadığı aktaran Yeltekin, "Ramazan çadırlarını, toplu iftarları özledik. Kovid-19 salgınını biran önce atlatarak eski ramazan günlerine kavuşmayı ümit ediyoruz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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