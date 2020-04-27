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Türk Kızılayın kazanları Van'da ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

Türk Kızılay, Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyarak dışarı çıkmayan yaşlıların ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine her gün sıcak yemek servisi yapıyor.
Türk Kızılayın kazanları Van'da ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

Kovid-19 önlemleri kapsamında iftar çadırlarının kurulmaması ve toplu organizasyonların iptal edilmesi nedeniyle yardımlar ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Erciş Şubesi, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan ramazanın manevi duygusunu hissettirmek amacıyla 65 yaş üstü bireyler ve ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek ulaştırılması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, ilçedeki aşevinde pişirilen 3 çeşit yemek el değmeden paketlenerek, gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra gönüllüler tarafından evlere teslim ediliyor.

Kovid-19 nedeniyle her aşamada hijyen kuralları en üst düzeyde tutularak paketlenen yemekleri evlere götüren 20 kişilik ekip, sofralarında sıcak yemekle iftar yapmalarını sağladıkları ailelerin hayır duasını da alıyor.

Gönüllüler ayrıca, Türk Kızılay Genel Merkezi ve ilçe esnafının katkılarıyla hazırladıkları 1150 gıda kolisini de ailelere ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Ramazan boyunca evlere sıcak yemek ulaştıracağız"
Türk Kızılay Erciş Şubesi Başkanı Kurbani Özdaş, ramazan ayında ailelerin yanına olmak, iftarda sıcak yemek yemelerini sağlamak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını aktaran Özdaş, şöyle konuştu:

"Genel Merkezimizin ve Ercişli esnaflarımızın destekleriyle 3 bin vatandaşımıza ramazan ayı boyunca sıcak yemek ulaştıracağız, ayrıca 1150 gıda kolisini de ailelere teslim edeceğiz. Hedefimiz hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmamak. Devletimizin yaptığı yardımların üzerine bizler de bu yardımlarımızı mağdur ailelere ulaştırarak, daha rahat ve huzurlu bir ramazan geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu ramazanı da hep birlikte dayanışma ruhuyla geçireceğiz. En kısa zamanda virüs belasından kurtularak eski günlerimize döneceğimize inanıyoruz. Bunun için ellerimizi semaya açıyoruz."

Evine sıcak yemek ve gıda kolisi bırakılan ihtiyaç sahibi aileler ise devlet kurumlarının ve Türk Kızılayın her zaman düzenli olarak ihtiyaçlarını giderdiğini belirterek, verilen desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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