Türk Kızılayı'ndan ilk kare

Sincan ve Etimesgut’u şehir merkezine bağlayan Türk Kızılayı Caddesi’nin bir kısmı ile eski Hava Hastanesi Köprülü Kavşağı’nın trafiği açılmasının ardından bölgeden ilk kare objektiflerimize böyle yansıdı.

Sincan ile Etimesgut’u şehir merkezine bağlayan ana arter yollardan Türk Kızılayı Caddesi ’nin kısmen trafiğe açılmasının ardından trafik yoğunluğunda rahatlama yaşandı. Alternatif yollar olan Ayaş Yolu ve Bağlıca yolunda sabah saatlerindeki yoğunluk azalırken Türk Kızılayı Caddesi’nde de trafik rahat akmaya başladı. Objektiflerimize yansıyan karelerde caddenin genişlediği görülürken eski Hava Hastanesi önüne yapılan köprülü kavşağın trafiğe açıldığı görülüyor. Türk Kızılayı Binası önünde yapılan kavşakta ise çalışmaların hızla sürdüğü görülüyor. Vatandaşlar Sincan ve Etimesgut’u birbirine bağlayan İstasyon Caddesi’nin de düzenlenerek trafik sorunun bölgede kökten çözülmesini istiyor.

KÖPRÜLÜ KAVŞAĞIN BİRİ AÇILDI

Bölge halkının yıllardır çözümünü beklediği sorun olan Türk Kızılayı Caddesi’nin trafiğini rahatlatmak amacıyla ilk kazma Temmuz ayının başında vurulmuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın en önemli seçim vaatlerinden biri olan ve bölgenin trafik sorununu büyük ölçüde çözecek olan çalışmalarda sona yaklaşıldı. İstasyon Caddesi’nin bitiminden itibaren Türk Kızılayı Caddesi kısmı olarak trafiğe açılırken Türk Kızılayı Binası önündeki alt geçit ile Turgut Özal Köprüsü’nde çalışmalar halen sürüyor. Eski Hava Hastanesi kavşağı olarak bilinen Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi alt geçidi ile caddenin büyük bölümü ise tamamlanarak trafiğe açıldı.

ALTERNATİF YOLLARIN YÜKÜ AZALDI

1 milyona yakın nüfusu barındıran Sincan ve Etimesgut’ta Temmuz ayının başından itibaren alternatif yollar olan Ayaş Yolu ile Bağlıca Bulvarı’nda trafik yoğunluğu yaşanıyordu. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik bu bölgelerde durma noktasına geliyordu. Son günlerde kısmen açılan Türk Kızılayı Caddesi yoğunluğu azaltmaya başladı.

İSTASYON’DA ÇÖZÜLMELİ

Bölgedeki vatandaşlar Türk Kızılayı Binası’nın yapımından sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’tan Sincan ile Etimesgut’u birbirine bağlayan İstasyon Caddesi’nin de ıslah edilmesini istiyor. Gazetemize konuşan bölge sakinleri, “Sincan’dan şehir merkezine gitmek için bu yolu kullanıyoruz. Son çalışmayla tam bitmese de Türk Kızılayı’ndan sonra hafifleme geldi. Fakat İstasyon Caddesi’nde otomobil parkları, dar yol ve ışıklar asıl trafiği oluşturuyor. Büyük zaman kaybına neden oluyor. Başkan Yavaş’tan buraya da el atmasını istiyoruz” diye konuştu.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA