Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev’den 23 Nisan mesajı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için tebrik mesajı yayımladı.

Amreyev mesajında, “Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli milli günlerinden biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türk halkının milli iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101 sene evvel kurulduğu bugünün, büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğin tek sahibi çocuklara armağan edildiğini hatırlatan Amreyev, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önemine değinerek şöyle devam etti:

"Hukukun üstünlüğü ve temel hak ve özgürlüklerin koruyucusu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel kurumlarından biridir."

Amreyev mesajında son olarak, “Bu duygu ve düşüncelerle Türk Konseyi ve şahsım adına, tüm Türk ulusuna en içten tebriklerimi yineliyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza dek payidar olmasını temenni ediyorum.” ifadesini kullandı.