  • BIST 113.796
  • Altın 381,681
  • Dolar 6,8516
  • Euro 7,6842
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır'a tebrik

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı kutladı.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır'a tebrik

Türk Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Amreyev, "Sayın Büyükelçi Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurulunun 75. Oturumu Başkanlığına büyük bir çoğunlukla seçilmesinden dolayı kalbi tebriklerimi sunmak istiyorum." dedi.

BM tarihinde ilk kez Türk dünyasından bir yetkilinin BM Genel Kuruluna başkanlık etmesinin tarihi bir olay olduğunu belirten Amreyev, bu kıymettar neticeye katkı sağlayan tüm tarafların çabalarının takdire şayan olduğunu vurguladı.

Amreyev, Bozkır'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında artan endişelerin hakim olduğu, BM tarihindeki en zor dönemlerden birinde göreve gelmekte olduğuna dikkati çekerek, "Üstleneceği görevden beklentiler hem oldukça yüksek ve hem de aynı zamanda zorlayıcıdır. Bu koşullar altında Türk Dili Konuşan Ülkelerin Sayın Bozkır’a olan tam desteğini ifade etmek isterim." değerlendirmesine yer verdi.

Amreyev, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki maruf bir uluslararası diplomat olarak sahip olduğu engin tecrübe, bu zahmetli ancak prestijli görevde karşılaşabileceği güçlüklerin üstesinden gelmesine yardımcı olacak ve daha birçok başarıya imza atacaktır. BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı olan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, sağlam iş birliği girişimleriyle bölgemizde barışı, güvenliği ve istikrarı güçlendirerek, BM değerlerine katkıda bulunmaya devam edecektir. Sayın Bozkır’ın görev süresi boyunca küresel barış ve huzuru sağlamaya katkıda bulunacağına ve Türk Dili Konuşan Ülkeler arasında örnek kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesine hizmet edeceğine emin olarak kendisine bir kez daha tebriklerimi sunuyorum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1238 kişi hayatını kaybetti19 Haziran 2020 Cuma 09:19
  • Gaziantep'te 3'ü polis 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı19 Haziran 2020 Cuma 09:05
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hafter masada muhatap alınmamalı19 Haziran 2020 Cuma 08:55
  • Bursa'da çöken istinat duvarının enkazında yürütülen arama kurtarma çalışması sonlandırıldı19 Haziran 2020 Cuma 08:54
  • İzmir'de Türk karasularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı19 Haziran 2020 Cuma 08:54
  • Devlet Arşivleri Başkanlığına 45 sürekli işçi alınacak19 Haziran 2020 Cuma 08:53
  • Emniyet Teşkilatında amir sınıfı terfileri belli oldu19 Haziran 2020 Cuma 08:53
  • MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntülerini paylaştı19 Haziran 2020 Cuma 08:52
  • Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır'a tebrik19 Haziran 2020 Cuma 08:51
  • Düzce'de sağanak su baskınlarına yol açtı19 Haziran 2020 Cuma 08:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti