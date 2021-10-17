Türk Konseyi 'Medya Forumu' ile İstanbul'da buluşacak

"Türk Konseyi Medya Forumu", Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla 22-24 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, forumun açılışında katılımcılara video mesaj yöntemiyle hitap edecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da foruma katılarak konuşma yapacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de forumun açılışında birer konuşma gerçekleştirecek.

Foruma, Türk Konseyi üye ülkeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci üye statüsündeki Macaristan'ın yanı sıra Türkmenistan ve KKTC'den önde gelen medya kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, kamu kurumlarından üst düzey yetkililer, sosyal medya fenomenleri ve iletişim fakültesi öğrencileri olmak üzere 350'nin üzerinde katılımcı iştirak edecek.

Forumda, Türk dünyasında medya, dizi ve film sektöründe geliştirilebilecek iş birlikleri ile sosyal medya ve dezenformasyonla ortak mücadele konuları ele alınacak.

Türk dünyası birliğinin geçmişine, ortak dil ve kültürüne vurgu yapılacak forum kapsamında düzenlenecek "Türk Dünyasının Yeni Uluğ̆ Bey'leri, Ali Şir Nevai'leri, Ahmet Yesevi'leri" çalıştayı ve "Geleceği Birlikte Kurgulamak" panelinde, Türk dünyası gençlerine birlik bilincinin aktarılması ve ortak vizyon farkındalığının oluşturulması hedefleniyor.

"Birliktelikten Doğan Zafer: Karabağ" başlığıyla düzenlenecek oturumda ise Karabağ zaferini getiren mücadele sürecinde Azerbaycan ile Türkiye arasındaki güçlü dayanışmanın her süreçte tüm Türk dünyası ülkeleriyle sergilenmesinin önemi vurgulanacak ve ilişkileri tüm alanlarda daha ileri boyutlara taşıyacak adımlar masaya yatırılacak.

Forumda, bağımsızlığının 30. yılını kutlayan Türk Cumhuriyetleri adına özel bir oturum da düzenlenecek.

Üç gün sürecek program boyunca TRT World, TRTAvaz, teknoloji, etnospor stantları katılımcıların ziyaretine açık olacak. Katılımcılar için TRT dizi platosu gezisi, Boğaz turu, Ayasofya ziyareti ve konser gibi etkinlikler de düzenlenecek.

"Türk dünyasındaki iş birliğini geliştirmede medya çok önemli bir araç"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, foruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2019 yılında gerçekleştirilen Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde uluslararası bir medya forumu düzenlenmesinin de aksiyon planına dahil edildiğini aktardı.

Bakü'de 9-11 Nisan 2021 tarihinde üçüncüsü gerçekleştirilen Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı'nda da Türkiye'de bir Medya Forumu düzenlenmesi kararı alındığını hatırlatan Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak söz konusu foruma İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Altun, "Türk Konseyi üyeleriyle ortak akıl ve vizyon çerçevesinde geleceği hep birlikte inşa etme arzusundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer üye ülke liderlerinin öncülüğünde, etkin iş birliği ve güçlü dayanışma içinde ilişkileri bütün alanlarda çok daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk dünyasındaki iş birliğini geliştirmede medyanın çok önemli bir araç olduğunu vurgulayan Altun, bu kapsamda Türk dünyası gençleri arasındaki birlik bilincinin pekiştirilmesini sağlayacak çalışmalar ortaya koymanın önemine işaret etti.