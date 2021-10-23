Türk Konseyi Medya Forumu'nda Türk dünyası birliği konuşuldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanı Gökhan Yücel, "Türk Keneşi'nin, Türk dünyasının içeriği köklü geçmişidir. Bugün için stratejik iletişim faaliyetimizin mecrası güçlü geleceğimizdir." dedi.

Gökhan Yücel, "Türk Keneşi'nin, Türk dünyasının içeriği köklü geçmişidir. Bugün için stratejik iletişim faaliyetimizin mecrası güçlü geleceğimizdir. O güç bizde mündemiçtir, saklıdır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu" kapsamında Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gozalov'un moderatörlüğünde "Türk Dünyası 30. Yıl Özel Oturumu: Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" oturumu yapıldı.

Yücel, oturumda yaptığı konuşmada, Türk Konseyini oluşturan ülkelerin birlikteliğinin Ahmet Yesevi, Seyyid Yahya Şirvani ve Anadolu'nun diğer erenlerinden beslenen birlik, ahlak ve düzen olduğunu dile getirerek, "Biz öyle bir birliğiz ki ne gerçek ne tüzel kişilik sıfatlarıyla tanımlanabilecek. Biz hikmet sahibi bir birliğiz, ahlak sahibi bir birliğiz. Biz burada paydaş değiliz, Türk Keneşi'nin paydaşları yok, arkadaşları, karındaşları, gönüldaşları var." diye konuştu.

"Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasının kendi içinde bir strateji barındırdığını belirten Yücel, şunları söyledi:

"Stratejik iletişim modern bir kavram, bir disiplin. Bana deseniz 'Bizim stratejimiz ne? Nasıl bir stratejik iletişim yaklaşımı ile bu topluluğu, bu birlikteliği iletişimsel açıdan daha ileri noktaya götürürüz?' Stratejik iletişim bir hedef kitleye matuf yapıdır; bir içeriğiniz ve mesajınız olacak ve onu bir mecraya koyacaksınız. Türk Keneşi'nin, Türk dünyasının içeriği köklü geçmişidir. Bugün için stratejik iletişim faaliyetimizin mecrası güçlü geleceğimizdir. O güç bizde mündemiçtir, saklıdır. Bizim mecramız güçlü bir gelecektir, birlikte çalışmakla tüm engellemelere, tüm kasıtlara, tüm yalanlara rağmen... Bugün bizi engellemeye gücü yetmeyenlerin tankı, tüfeği, ticareti daha büyük olabilir bizden ama irfanı, hikmeti değil. Bizim en büyük stratejik gücümüz hikmet. Yetmeyenler yalanla, dezenformasyonla saldırıyorlar."

"Türk dünyası olarak küresel düzeyde de inisiyatif alıyoruz"

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gozalov, 30 yıl önceye bakıldığında bir çatı altında üye ülkeleri bir araya getiren konseyin kurulmasının hayal bile edilemeyeceğini kaydederek, Türk dünyası ülkelerinin iş birliğinin daha da büyüdüğünü söyledi.

Medya alanındaki iş birliğinin altını çizen Gozalov, "44 günlük Karabağ Savaşı bu alanda iş birliğinin ne denli önemli olduğunu gösterdi. Kardeş halklar olarak birbirimizi tanımak açısından medya alanında iş birliği önemli." dedi.

Gozalov, Kovid-19 salgınında üye ülkeler arasında sağlıkta iş birliği yapıldığına değinerek, "Türk Konseyi üye ülkeleri Afrika'daki ihtiyaç sahibi ülkelere de aşı bağışında bulunacak. Türk dünyası olarak küresel düzeyde de inisiyatif alıyoruz, sadece ülkelerimiz ölçeğinde değil." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Baltashev İlyazbek Altınbekoviç, 30 yıl önce Asya'nın kalbinde bağımsız devletler kurulduğunu, Orta Asya'nın layık olduğu bir konuma geldiğini ve seslerini daha iyi duyurma imkanı bulduklarını söyledi.

Ülkeler arasında farklı boyutta iş birlikleri geliştirilmesi, bunun iki ve çok taraflı projeler halinde ortaya konulması gerektiğine dikkati çeken Altınbekoviç, "Tarihimizi bilmezsek, köklerimizi bilmezsek veya yanlış tanırsak geleceğimiz olmaz. Tarihimizi, doğru düzgün ve herkesin anlayabileceği şekilde ifade edecek eserlere, projelere ihtiyaç var." değerlendirmesini yaptı.

Kazakistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Kemelbek Oishybayev, ülkesinin bağımsızlığını kazanmasından itibaren devlet ve toplum arasındaki ilişkilerin inşa edildiğini, basın ve yayın alanında çalışanların hukuki haklarının savunulduğunu belirtti.

Bu alanda kanunlar yapıldığını, kurumlar ve mesleklerle ilgili yönetmelik ve genelgeler hazırlandığını, medya alanında başarılı çalışmalar yapıldığını anlatan Oishybayev, 2021 itibarıyla ülkede 4 bin 700 basın yayın organının kayıtlı olduğunu, medyayı geliştirme konusundaki yapılanların 30 yıllık çalışmaların sonucu olduğunu belirtti.

Ülkede çok sayıda proje ve dizi film çalışması olduğuna değinen Oishybayev, Dede Korkut'un dizi filmini çekmek için TRT ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Bilgi ve Kitle İletişim Ajansı Daire Başkanı Akhror Saidov, forumun Türk dünyası ülkeleri arasındaki sosyoekonomik ve kültürel bağları daha da güçlendireceğini dile getirerek, konseyin uluslararası prestijini artırmaya katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

"Geçmişten Geleceğe Türk Dünyası Birliği"

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ın moderatörlüğünde "Geçmişten Geleceğe Türk Dünyası Birliği" başlıklı üçüncü oturumu yapıldı.

Özbekistan Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Doç. Dr. Feruza Djumaniyazova, Türkiye ve Özbekistan arasındaki spor alanındaki iş birliğinin tarihçesine ilişkin bilgi verdiği oturumda Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sırrı Hakan Kırımlı da İsmail Bey Gaspıralı'nın yaşamı ve yaptıklarını anlattı.