Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı yarın Bakü'de yapılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un başkanlık edeceği Türkiye heyetinde, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de yer alacak.

Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan'ın katılımıyla yarın Bakü'de gerçekleştirilecek.

Bu yıl üçüncüsü yapılacak toplantı için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un başkanlık edeceği heyette, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de yer alacak.

Toplantıda, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in açılış konuşmasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ev sahibi ülke adına katılımcılara hitap edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanı sıra Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Kayrat İmanaliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Enformasyon ve İletişim Ajansı Başkanı Asadjon Xodjayev, Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Askhat Oralov ile Macaristan Güvenlik Politikalarından Sorumlu Devlet Sekreteri Peter Sztaray da toplantıda konuşma yapacak.

Türk Konseyi'ne üye devletler arasında medya ve enformasyon alanında iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin eylem planının ele alınacağı toplantıda, ulusal televizyon kanalları arasında görüntü paylaşımının artırılması, ortak tarih ve kültür ile ilgili film, dizi ve belgesellerin hazırlanması, uluslararası bir Türk haber kanalının kurulması ve medya kurumları arasında iş birliği perspektifinin genişletilmesi gibi konular masaya yatırılacak.