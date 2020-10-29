  • BIST 1.127
  • Altın 498,851
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 19 °C
»

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısı yarın İstanbul'da düzenlenecek

Kovid-19 ile mücadelede ülkelerin bilgi ve tecrübelerini paylaşacağı toplantının açılışını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapacak.
Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısı yarın İstanbul'da düzenlenecek

eni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ülkelerin bilgi ve tecrübelerini paylaşacağı, yarın İstanbul'da düzenlenecek Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısının açılışını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dördüncüsü düzenlenecek Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısına Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan'dan üst düzey temsilciler ile üye ülkelerin bilim kurulu üyeleri katılacak.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Toplum Bilim Kurulu, Aşı Bilim Kurulu ve TÜBİTAK Aşı Projesi üyelerinden oluşan 60'a yakın bilim insanı da toplantıda hazır bulunacak. Toplantının açılışını saat 10.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapacak.

Programda, Kovid-19 ile mücadelede üye ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak. Programın gündemini, Kovid-19 epidemiyolojisi ve salgın yönetimi, tanı ve tedavi yöntemleri, kritik hasta yönetimi, sağlık çalışanlarının sağlığı, salgının psikolojik etkileri, dijital sistemlerin kullanımı ile dünyada ve Türkiye'de aşı çalışmaları oluşturacak.

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisanda katıldığı Kovid-19 gündemi ile toplanan Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde "Sağlık Bakanları Toplantısı" düzenlenmesi kararlaştırıldı. 

Bunun üzerine 28 Nisan'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve konsey üyesi ülkelerin sağlık bakanlarının katılımıyla ilk toplantı yapıldı. Toplantıda, koronavirüs salgınıyla mücadele başta olmak üzere sağlık alanında yürütülen mevcut iş birliğinin artırılmasına yönelik birtakım kararlar alındı.

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Başkanlığına, üye ülkelerin oy birliği ile Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe getirildi.

Temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilen video konferanslarda ülkelerin salgınla mücadelede yürüttükleri bilgi ve deneyimler bilim insanları arasında paylaşıldı. 6 Ağustos'ta "Türk Konseyi Tedarik Zinciri Toplantısı" gerçekleştirilerek, üye ülkelerin ilaç, tıbbi malzeme, solunum cihazı gibi ihtiyaçlarının ortak iş birliği ile temin edilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

24-28 Ağustos'ta İzmir Urla'daki tarihi Karantina Adası'nda "Laboratuvardan Aşıya" temasıyla bir aşı çalıştayı gerçekleştirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar28 Ekim 2020 Çarşamba 09:01
  • Koronavirüs semptomlarında mevsim etkisi27 Ekim 2020 Salı 10:20
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar27 Ekim 2020 Salı 09:01
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 43 milyon 346 bini geçti26 Ekim 2020 Pazartesi 09:07
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar26 Ekim 2020 Pazartesi 09:04
  • Bakan Koca'dan 112 personeline aşure sürprizi25 Ekim 2020 Pazar 09:17
  • Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı24 Ekim 2020 Cumartesi 12:35
  • Bilim Kurulu Üyesi Kara: Kışın yakın mesafede bulaş riski 1-2 dakikaya iniyor23 Ekim 2020 Cuma 10:41
  • '3 katmanlı cerrahi maske kullanılmalı, nano maskeler yasaklanmalı'23 Ekim 2020 Cuma 09:57
  • Koronavirüs vaka sayısı 42 milyonu aştı23 Ekim 2020 Cuma 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti