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Türk Konseyi turizm bakanları video konferansla 'turizmi' ele alacak

Türk Konseyi üye ülkeleri ile gözlemci ülke Macaristan'ın turizm bakanları, Kovid-19 salgını nedeniyle turizmde alınan önlemleri ve sektörün yeniden hizmete açılmasına ilişkin konuları ele alacak.
Türk Konseyi turizm bakanları video konferansla 'turizmi' ele alacak

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üye ülkeleri ile gözlemci ülke Macaristan'ın turizm bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turizmde alınan önlemleri ve sektörün yeniden hizmete açılmasına ilişkin konuları "Türk Konseyi Turizmden Sorumlu Bakanların 5.Toplantısı"nda ele alacak.

Konseyden yapılan açıklamada, 22-23 Haziran'da video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıya üye ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci ülke Macaristan'ın turizmden sorumlu bakanlarının katılacağı bildirildi.

Salgının yayılmasını engellemek için sınırların kapatıldığı ve bu nedenle turizmin durma noktasına geldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizm alanında üye ve gözlemciler arasındaki koordinasyon ile iş birliğinin geliştirilmesi görüşülecek. Bu bağlamda katılımcı bakanlar, ülkelerindeki turizmin mevcut durumu ile üye ve gözlemci ülkeler arası turizm ilişkilerinin geliştirilmesi hakkında fikir alışverişinde bulunacak."

Açıklamada, bakanların kendi ülkelerinde turistlerin giriş-çıkışlarına, otellere, havalimanlarına, turistik ve kültürel alanlara yönelik alınan güvenlik ve sağlık önlemlerine de değineceği de aktarıldı.

"Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Projesi" ele alınacak
"Yeni normal" olarak adlandırılan salgın sonrası dönemde Konsey ülkeleri arasında turizm alanındaki iş birliklerini güçlendirmenin amaçlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıya katılan bakanlar, salgın sonrası dünyada turizm sektöründe iş birliğini yönlendirecek fikirlerini de mevkidaşlarıyla paylaşacak. Hatırlanacağı üzere Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konsey ülkelerinin turizm çalışanlarına yönelik birçok eğitimler düzenlemiş, bu eğitimler Birleşmiş Milletler raporlarında 'başarılı uygulamalar' olarak yer almıştı. Toplantıda, salgına karşı alınabilecek tedbirler konusunda bir eğitim programının düzenlenmesi de görüşülecek."

Toplantıda tarihi İpek Yolu güzergahında yapılacak turistik turları kapsayan "Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Projesi" ve projenin tanıtımı konusunun da ele alınacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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