Türk kozmetik şirketine yurt dışından 20 milyon liralık yatırım

Pandemiyle oluşan sağlık ve hijyen hassasiyeti, doğal afetlerle zirveyi gördü. Yüzünü doğaya çeviren tüketiciler, oyunu da doğal içerikli ürünlerden yana kullandı.

Pandemiyle kişisel bakımın evlerden sürdürülmesi, bu kategorideki ürünlere yönelik talepte sıçrama etkisi yarattı. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, her yıl yüzde 10 civarında büyüyen kişisel bakım ve kozmetik sektörü, 2020'de bu oranı 2’ye katladı ve 15 milyar liralık hacime ulaştı. Sektörün kat ettiği mesafe ve tüketicilerin değişen kriterleri, doğayla dost ürünler geliştiren global oyuncuları Türkiye’de yatırıma yönlendirdi. 65 ülkedeki 23 üretim tesisi, 36 markası, 4 binden fazla ürünüyle hızlı tüketim ürünleri pazarının global oyuncularından AMKA International, Türkiye’deki operasyonlarında vites büyütme kararı aldı. 2 bin 500 çalışanıyla kozmetik, kişisel bakım, sağlık ve ev bakım kategorilerinde hizmet veren AMKA, Türkiye’deki grup şirketi Dermo Beyond Kozmetik’e 20 milyon lira yatırım yaptı.

1 YIL SONRA YENİ YATIRIM KARARI

Dermo Beyond Kozmetik’in geçen yılın eylül ayında kurulduğunu hatırlatan AMKA International Türkiye Ülke Direktörü ve Dermo Beyond Kozmetik Genel Müdürü Abdullah Er, “Sektöre kazandırdığımız doğayla dost kişisel bakım ürünlerimizle, bir yıl gibi kısa bir sürede marka bilinirliği oluşturduk. Bu dönemde hızlı kat ettiğimiz mesafe, yeni yatırımı da beraberinde getirdi. Çatı şirketimiz AMKA’dan 20 milyon lira yatırım aldık” dedi. Yeni yatırımla rekabet avantajı yakaladıklarını belirten Er, pandeminin yarattığı hijyen ve sağlık hassasiyetinin talebe yön verdiğini, doğal afetlerin etkisiyle doğayla dost ürünler döneminin başladığını söyledi.

DOĞAL AFETLER TÜKETİCİ BİLİNCİNİ ARTIRDI

Sektörde tüketici taleplerinde pandemiyle başlayan değişimin, doğal afetlerin sonrasında farklı bir boyut kazandığına işaret eden Er, “Çin menşeli ürünlere çekimser yaklaşan tüketiciler yerli ürünlere yöneldi. Kimyasal içermeyen doğal ürünlere yönelik oluşan tüketici bilinci, yaşanan doğal afetler karşısında daha da arttı. Bugün bu kriterleri yerine getiren markaların sesi giderek yükseliyor. Tüketiciler artık ürünlerin sunduğu çözümlerin yanı sıra, üretim şartlarını da inceliyor. Uluslararası GMP Standartlarına sahip üretim tesisimizin bünyesinde yer alan Ar-Ge laboratuvarımızda geliştirdiğimiz ürünlerle tüketicilerle kurduğumuz bağı pekiştirdik. Kaliteli ve doğal ürünleri uygun fiyata satın almak isteyen tüketicileri kapsayan bir kitlemiz oluştu” ifadelerini kullandı.

DOĞAL, VEGAN VE TEMİZ İÇERİKLİ ÜRÜNLER

Abdullah Er, Türkiye’deki güçlü yatırımlarla sektörde kısa sürede hızlı bir büyüme kaydeden Dermo Beyond’un Türkiye’deki ilk lansman markası olan Mousson Laboratories ile doğal ürünleri tüketicilerle buluşturduklarını söyledi. Gerçekleştirdikleri yeni yatırımla sektöre doğal ve temiz içeriğe sahip, uluslararası standartlarda yeni ürünler kazandıracaklarını belirten Er, “Şirket olarak hızlı bir gelişme kaydediyoruz. Sektörümüz gelecek adına çok büyük fırsatlar barındırıyor. Yakın ve orta vadede gerçekleştireceğimiz yatırımlarla yepyeni markaları ülkemize kazandıracağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.