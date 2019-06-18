Türk Kültürüyle dolu bir müze 

Her birinin ilmek ilmek emek harcanarak üretildiği eserler bu kez Başak Aile Merkezi ve Ekin Aile Merkezi’nde görücüye çıktı.

Serginin açılış kurdelesi Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen tarafından kesildi. Alüminyum rölyeften ahşap boyamaya, dikiş nakıştan iğne oyasına sabırla işlenen birbirinden seçkin yüzlerce ürün göz kamaştırdı. Her biri işçilik ve estetik olarak hayranlık uyandıran ürünlerin yer aldığı sergi, ziyaretçilerine adeta şapka çıkarttırdı. Türk kültürüyle dolu bir müzeyi anımsatan sergi katılımcıları büyüledi.

Hobiler mesleğe dönüşüyor

Aile merkezlerine gelen kadınların özgüven kazandıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu sergide yer alan ürünler aile merkezlerimizde verilen kursların kalitesini ortaya çıkarıyor. Her biri el emeği göz nuru ile yapılmış yüzlerce ürün sayesinde hanım kardeşlerimiz hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de hobilerini mesleğe dönüştürüyor” dedi.

