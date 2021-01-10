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Türk lirasını ateşe verip, sigara yaktılar, sosyal medyada tepki gördüler

Türk lirasını ateşe verip, sigara yaktılar, sosyal medyada tepki gördüler
Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, büyük tepki çekti. Sosyal medyada canlı yayın yapan 2 genç kadın, takipçileriyle tartışmaya başladı. Bu sırada kendilerine yazılanlara cevaplar veren kadınlardan biri, cüzdanındaki parayı gösterip, "Senin harcadığın parayla biz sigaramızı yakıyoruz" dedi. Ardından 200 liralık banknotu yanındaki arkadaşına verdi. Arkadaşı da parayı ateşe verdi. Yanan parayı elden ele dolaştıran 3 kişi, sigaralarını yaktı. 

GÖRÜNTÜLER, TEPKİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcıları, Türk lirasının aşağıladıkları iddiasıyla bu kişilere yoğun tepki gösterdi. Bir kullanıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabınıı da etiketleyerek, "Hem paramıza hem devletimize yapılmış apaçık bir saygısızlık" dedi. Kullanıcılar, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

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