Türk markaları e-ticaret operasyonunu global pazarlara açacak

Pandemi tedbirleriyle tırmanışa geçen online satışlar, tüm dünyanın ilgisi çekmeye devam ediyor. Son olarak e-ticaret yatırım şirketi Opontia, Türkiye pazarına girmeye karar verdiğini duyurdu.

Şirketin Türkiye Genel Müdürü Yaman Ungan “Tüm dünyadan yeniliğe açık e-ticaret şirketlerine destek oluyoruz. Yatırımlarımızın rotasını şimdi de Türkiye’ye çevirdik. E-ticaret markalarına yatırım yaparak küresel pazarlara açmayı ve büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.

Pandemiyle dijital platformlardan daha fazla alışveriş yapan tüketiciler, yarattıkları hacimle ekonomiye yön veriyor. Satın alma deneyiminin e-ticaret sitelerinde yaşanması, markaların dijital mecralara daha çok yatırım yapmasının önünü açıyor. Doğu Avrupa ve MENA (Ortadoğu ve Afrika) bölgelerine odaklanan e-ticaret yatırım şirketi Opontia, online satışlarını artırmayı amaçlayan şirketlere destek olmak için Türkiye pazarına girmeye karar verdi. Dubai merkezli şirketin Türkiye Genel Müdürü Yaman Ungan, “Yüzde 70 artan online satışlar, sektör için çok büyük bir potansiyele işaret ediyor. Türk markaları e-ticaret performanslarını çok daha yükseğe çıkarabilir” dedi.

TÜRKİYE E-TİCARETTE EN HIZLI BÜYÜME ORANIYLA BİRİNCİ OLACAK

Statista 2021 raporuna göre, Türkiye'nin 2020-2025 döneminde her yıl ortalama yüzde 14,59’luk gelişme kaydederek, perakende e-ticaret sektöründeki en hızlı büyüme oranıyla dünya sıralamasında birinciliğine ulaşmasının beklendiğine dikkat çeken Ungan sözlerine şöyle devam etti:

“Bu avantajı fırsata birlikte dönüştürmek için Türkiye’ye yatırım yapmaya karar verdik. Pandemide değişen tüketici davranışlarının bir kısmı zaman içinde alışkanlığa dönüşmeye başladı. Bunların başında online alışveriş geliyor. Tüketiciler satın alma deneyimini e-ticaret sitelerine kaydırıyor. Bu da yenilikçi yaklaşımlara yatırım yapmayı gerektiriyor. Türkiye perakende e-ticaret gelişiminde birinci sıraya yükselirken, pastasını da büyütebilir.”

ONLINE SATISTA 1 YILDA YÜZDE 69,28 ARTIŞ

Opontia’nın kurucu ortağı Manfred Meyer, Türkiye e-ticaret pazarı hakkında önemli veriler paylaşarak, “Geçen yıl Türkiye’de 11 bin e-ticaret sitesinden verilen 7,8 milyon TL değerindeki siparişlerde 46 milyonu aşkın ürün satıldı. Bir önceki yıla oranla yüzde 69,28 artan satışlar çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Biz de bu ivmeyi sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde büyütmek isteyen e-ticaret siteleri için küresel bir yatırım ağı sunuyoruz. Bu şekilde gelecekteki partnerlerimizle şimdiden ortak bir yol çiziyoruz.” açıklamasında bulundu.

YÜKSEK POTANSİYELE SAHİP RAKAMLAR GLOBAL E-TİCARET PAZARINA ÇIKIYOR

Başarılı Türk markalarını Avrupa, Ortadoğu ve ardından global pazarlara açmayı hedeflediklerinden bahseden Kurucu Philip Johnston, yatırım yapmayı düşündükleri şirketlerin profilini şu sözlerle aktardı:

“Ağırlıklı olarak mutfak, banyo, spor, ev, oyuncak gibi dönemsel olmayan ürünlere odaklanıyoruz. Yatırım yapacağımız markalar için 2 rakamsal kriterimiz var: Aylık en az 50 bin TL ciro ve 10 bin TL net kâr. Sonrasında marka sahiplerinin operasyonel yükünü biz üstleniyoruz. Böylece onlar da asıl uzmanlıkları olan markalarına odaklanabiliyor.”