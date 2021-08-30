Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası: Zaferimiz kutlu olsun

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, etkinlikler düzenleniyor, açıklamalar yapılıyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zafer Bayramı'nın, muazzez bir heyecan, müteyakkız bir hissiyat, müstahkem bir iradeyle kutlandığını ve idrak edildiğini belirten Bahçeli, 96 yıl evvel Dumlupınar'da muhteşem bir zafere, yankıları hala devam eden göğüs kabartıcı bir başarıya imza atıldığını vurguladı.

Bahçeli, "Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları öncülüğünde yapılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zirveye taşınmış, bu vesileyle söken zafer şafağı, son yurdumuzun talihini, kaderini ve geleceğini pırıl pırıl aydınlatmıştır. Esaret zincirleri parçalanmış, emperyalist hevesler paralanmış, düşman tasallutu pençelenmiş, küresel abluka milletimizin tertemiz ve imanlı mücadelesiyle çok şükür püskürtülmüştür." açıklamasında bulundu.

30 Ağustos'un, Türk vatanını tahakküm altına almak isteyen müstevlilerin bozguna uğratıldığı kutlu bir gün olarak tarihe geçtiğinin altını çizen Bahçeli, Türk milletinin istiklal ve istikbaline sahip çıktığını, kendi geleceğine bizzat kendisinin yön vereceğini aziz varlığının kefaretiyle gösterdiğini belirtti.

"30 Ağustos ruhu milli vicdanda hala canlıdır"

MHP lideri Bahçeli, 30 Ağustos zaferiyle 30 Ekim 1918'de Mondros Limanı'nda imzalanan teslimiyet antlaşması ve 10 Ağustos 1920'de dayatılan Sevr ihanetinin Dumlupınar'da tarihin çöplüğüne atıldığını ifade ederek, bu zaferle milletin muhasım odaklara haddini bildirdiğini, Anadolu'yu ilelebet bir Türk yurdu olarak belgelediğini ve belleklere yerleştirdiğini vurguladı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türksüz millet, milletsiz vatan, vatansız insan yığını planlayanlar geldikleri gibi def edilmişlerdir. İstiklalimize kara çalmaya, itibarımıza leke düşürmeye cüret eden iç ve dış karanlık mihraklar hak ettikleri ibretlik dersi almışlardır.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti, cemre gibi yüreklere düşmüş, yeni bir diriliş müjdesi, yeni bir yükseliş mükafatı milletimizin azim ve iradesiyle tezahür etmiştir. 30 Ağustos, köşeye sıkışmış, işgale uğramış, bağrı delinmiş, bitkin düşmüş, darda kalmış, şehit olmuş, canı yanmış bir milletin neleri başarabileceğini, hangi müşkülat ve mihnetleri aşabileceğini net olarak göstermiştir. Bilinmesi gerekir ki 30 Ağustos ruhu milli vicdanda hala canlıdır. Bu ruh zulme karşı güvenlik zırhı, hıyanet ve melanete karşı en emin sığınak ve direnç kaynağıdır.

Çevremizde sahnelenen küresel ve bölgesel ayak oyunlarına karşı 30 Ağustos şuuruyla hareket edip, beka ve birliğimizi tehdit eden riskli gelişmelere karşı tedbir almamız acil bir zarurettir. Özellikle İdlip merkezli kaynama ve karışıklığın dikkat ve titizlikle takibi, ülkemizi olumsuz etkileyecek muhtemel göç hareketlerinin ve sıcak çatışma ortamının her türlü ihtimali göz önüne alarak değerlendirilmesi milli güvenlik ihtiyacıdır."

"Hiç kimse yanlış hesaba yeltenmemeli"

Siyasi ve ekonomik bekayı üst düzeyde tehlikeye atan zincirleme oluşum ve operasyonları engellemenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti için var oluş meselesi, hayat ve varlık mevzusu olduğunun altını çizen Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Unutulmasın ki bu vatan için, bu millet için, bu şanlı bayrak için candan, yardan ve serden vazgeçmeye hazır ve kararlı olan Türk milleti, bizzat kendi müstakbelinin güvencesi, yenilmeyecek muazzam gücüdür. Ecdadımızın kahramanlık ve fedakarlıkları, bizlere emanet ettikleri milli ve manevi kazanımların yaşatılması hem övüncümüz, hem de muhafaza konusunda yeminli olduğumuz tarihi görevler arasındadır.

Türk milleti aleyhine olacak şekilde gittikçe daralan küresel emperyalist çemberi kıracak basiret ve yeterliliktedir. Hiç kimse ülkemiz ve milletimiz üzerinde yanlış hesaba yeltenmemeli, sabrımızı daha fazla test etmeye kalkışmamalıdır.

Kafkaslar'dan Hicaz çöllerine, Çanakkale'den Yemen'e, Galiçya'dan Dumlupınar'a kadar insanlığa dik duruşu, bağımsızlık onurunu gösterip öğreten milletimiz karşısına çıkacak her külfeti aşacak, her zorluğu alt edecek muktedir vasfa sahiptir. Türk milleti dün olduğu gibi bugün ve yarın da bekasına sahip çıkacak, aziz vatan üzerinde sinsi plan yapanların tezgahlarını bozarak başlarına geçirecek cesaret ve dirayettedir."

Bahçeli, bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığını belirterek, mesajında, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanları; büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnet duygularımla anıyorum. Cenab-ı Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun diyorum." ifadesine yer verdi.