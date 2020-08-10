  • BIST 1.073
  • Altın 477,213
  • Dolar 7,2928
  • Euro 8,5647
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 28 °C
»

Türk mobilya sektöründen 7 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat

Türk mobilya sektörü, bu yılın 7 ayında 1 milyar 838 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Türk mobilya sektöründen 7 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörünün 7 aylık ihracat karnesini açıkladı. 

Halihazırda 500 bin kişiyi istihdam eden, aynı zamanda dünyanın 13'üncü büyük üreticisi durumunda bulunan Türk mobilya sektörünün, 2020'nin 7 ayında 1 milyar 838 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Güleç, geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan artış miktarının yüzde 11,7 olduğunu bildirdi.

Güleç, Türk mobilya sektörünün sadece temmuzda 347 milyon dolarlık ihracat yaparak bir önceki aya göre yüzde 17,43'lük artış yakaladığını kaydetti.

Haziran-temmuz aylarında mobilya tarafında yaşanan güçlü toparlanma ve talep artışının yılın kalan aylarında da devam etmesini beklediklerini aktaran Güleç, "Hedefimiz net ve kesin... Geçen yıl 3,5 milyar dolar olan ihracatımızı yüzde 17-18 artırarak yılı 4 milyar dolar ihracatla kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Projeksiyonlarımız, mobilya tarafında işlerin hızla yoluna gireceğini gösteriyor"
200 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk mobilya sektörünün lider pazarlardaki durumu hakkında da bilgi veren Güleç, şunları kaydetti:

"Temmuzda bu yılın en yüksek dış satım rakamlarını yakaladık. Dünyanın 13'üncü büyük üreticisi, 12'nci büyük ihracatçısı durumunda bulunan Türk mobilya sektörü, aldığı yeni siparişler ve bağlantılarla oldukça yoğun günler yaşıyor. Bu yılın ilk 7 ayında en çok Irak, Almanya, Suudi Arabistan, ABD, Libya, İsrail, Fransa, Romanya, İngiltere ve Katar'a ihracat yaptık. Hedef pazar olarak ilan ettiğimiz ABD'de ihracatımız artıyor. İsrail pazarındaki etkinliğimiz yükseliş trendinde. Aynı durum İngiltere'de de yaşanıyor. Özellikle son 3-4 yılda Katar ile siyasi ilişkiler nedeniyle otel, iş hanı ve konutlarda Türk mobilyası tercih ediliyor. Dolayısıyla burada güçlü bir yükseliş grafiği yakaladık ve bu artarak sürecek gibi gözüküyor. Libya bizim sürekli ihracat yaptığımız pazarların başında geliyor. Şu andaki projeksiyonlarımız, Türkiye'nin dış ticaret fazlası veren ender sektörlerinden mobilya tarafında işlerin hızla yoluna gireceğini gösteriyor. Şu andaki tablo itibarıyla sadece bazı ülkelerin pandemi nedeniyle kapıları tekrar kapatması bizi sıkıntıya sokabilir. Ancak bugün itibarıyla bu senaryoyu öngörmüyoruz.

Mobilya sektörünün iç pazarı da ihracat gibi şu anda çok güzel gidiyor. Ağustos ayı beklentilerimiz yüksek. Yurt içinde yıl sonu satış hedefimiz 60 milyar TL. İnşallah bu performans devam ederse hedeflerimizi yakaladığımız bir yıl olacak."

Türk mobilyasının tasarım gücünü ve kalitesini göstermek için fiziki organizasyonların yanı sıra dijital çalışmalara da ağırlık verdiklerini ve o tarafta yoğun bir takvimleri olduğunu belirten Güleç, temmuz ayı içinde 2 önemli organizasyon gerçekleştirdiklerini aktardı.

Güleç, şu anda Ocak 2021'de İstanbul'da düzenleyecekleri Uluslararası Mobilya Fuarı'na hazırlandıklarını bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşsizlik rakamları açıklandı10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:21
  • BDDK'dan yeni hamle: Aktif rasyosu esnetildi10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:29
  • TMO Genel Müdürü Güldal'dan buğdayda stokçuluk girişimlerine yönelik uyarı09 Ağustos 2020 Pazar 11:31
  • Bakanlık açıkladı! 129 milyon lira ceza kesildi08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:20
  • Ankara'da elektrik hatları yenilenecek08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:37
  • İstanbul'dan 236 noktaya ihracat08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:35
  • Bakan Varank'tan TÜBİTAK'ın yeni mükemmeliyet merkezleri açılışı paylaşımı08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:43
  • Motorine 16 kuruş zam07 Ağustos 2020 Cuma 16:49
  • Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek07 Ağustos 2020 Cuma 15:00
  • Ticaret Bakanlığından gümrük vergisi haberlerine ilişkin açıklama07 Ağustos 2020 Cuma 14:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti