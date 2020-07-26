  • BIST 1.192
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 31 °C
»

Türk mobilyaları fiziki ve sanal fuarda eş zamanlı tanıtılacak

China Int'l Furniture Fair fuarıyla eş zamanlı olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince Ticaret Bakanlığı desteğiyle Furnistry Virtual 2020 Sanal Fuar organizasyonu düzenlenecek.
Türk mobilyaları fiziki ve sanal fuarda eş zamanlı tanıtılacak

Türkiye'den de 45 firmanın katılımıyla Çin'de mobilya sektörüne yönelik olarak 27-30 Temmuz'da gerçekleştirilecek China Int'l Furniture Fair (CIFF) fuarıyla eş zamanlı Furnistry Virtual 2020 Sanal Fuar organizasyonu düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ticarette dijitalleşmenin öneminin ortaya çıktığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu adımlar en hızlı şekilde atılırken, sanal heyet ve fuarlar hayata geçirildi.

Bu kapsamda bakanlık desteğiyle 1-4 Haziran'da Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonunda gerçekleştirilen 31 firmanın katıldığı Shoedex 2020 Sanal Fuarı 2 bine yakın kişi tarafından ziyaret edildi.

Sektöründe dünyada ilk olan ve 22-26 Haziran'da 61 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen Agrivirtual Fuarı ise 50 bine yakın ziyaretçiye kapılarını araladı.

Fiziki ve sanal fuarlar bir arada
Küresel ekonomideki toparlanmaya paralel olarak bu süreçteki ilk milli katılım fuar organizasyonu ise 45 Türk firmasının katılımıyla Çin'in Guanco şehrinde 27-30 Temmuz'da China Int4l Furniture Fair (CIFF) fuarına yönelik olarak gerçekleştirilecek.

Türk mobilya sektörünün hedef pazarlarından biri olan Çin'deki bu fuarla eş zamanlı olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından Ticaret Bakanlığı desteğiyle Furnistry Virtual 2020 Sanal Fuar organizasyonu düzenlenecek.

Böylece firmalar mobilya konusunda önde gelen uluslararası fuarlardan olan CIFF'de ürünlerini geleneksel yöntemlerle sergileme imkanı bulacak, aynı zamanda teknolojinin sunduğu imkanlarla dünyanın dört bir yanından alıcılarla bir araya gelme fırsatı elde edecek.

Furnistry Virtual 2020 Sanal Fuarı'na Türkiye'den mobilya sektöründe faaliyet gösteren 50 firma katılım sağlayacak. Bu firmalardan 45'i de CIFF'te fiziki olarak yer alacak.

Sayısı 20'yi aşkın ülkede yürütülmekte olan tanıtım faaliyetleri sayesinde 500 civarında profesyonel alıcı Furnistry Virtual 2020 katılımcılarıyla buluşacak.

Bu süreçte ihracatçıların karşılaştığı engellerin aşılması için ticarette dijitalleşme hamlesiyle birlikte ortaya konulan sanal heyet ve sanal fuar mekanizmalarıyla bakanlık, iş dünyasının yanında olmaya devam edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Albayrak'tan Ayasofya Camii paylaşımı24 Temmuz 2020 Cuma 16:14
  • Kovid-19 altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı24 Temmuz 2020 Cuma 11:51
  • Konutlardaki elektrik tüketimi 'şehir değiştirdi'24 Temmuz 2020 Cuma 11:50
  • EPDK'nin "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak24 Temmuz 2020 Cuma 11:04
  • EPDK'nin 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak24 Temmuz 2020 Cuma 10:56
  • Şişecam’ın tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirmesine SPK'dan onay24 Temmuz 2020 Cuma 10:55
  • Bakliyatı 'güneş ışığı almayan yerlerde saklayın' önerisi24 Temmuz 2020 Cuma 10:54
  • Enflasyon Raporu 29 Temmuz'da açıklanacak24 Temmuz 2020 Cuma 10:53
  • SPK'dan veri depolama ve pay tebliğlerinde değişikliğe gitti24 Temmuz 2020 Cuma 10:52
  • Bakan Varank'tan sosyal medya devlerinin faaliyetlerini yakından izleme vurgusu24 Temmuz 2020 Cuma 10:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti