  • BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 31 °C
»

Türk modası dijital fuarla dünyaya pazarlanacak

EİB Başkanı Sertbaş,Türkiye'ye geçen yıl 27 milyar doların üzerinde döviz kazandıran Türk moda endüstrisinin Kovid-19 döneminde düzenlenen dijital fuarlarla ihracattaki kan kaybının önüne geçmeyi amaçladığını bildirdi.
Türk modası dijital fuarla dünyaya pazarlanacak

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk dijital fuarını 1-4 Haziran'da Shoedex2020 Ayakkabı, Çanta ve Deri Aksesuarları Fuarı'yla gerçekleştiren Türk moda endüstrisi, 15 Temmuz-14 Ağustos 2020 tarihlerinde Global Apparel Sourcing Expo 2020 Fuarı'nda ihracatını artırmak için çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Sertbaş, Kovid-19 sürecinde fiziki fuarları uzun bir süre daha gerçekleştirmenin mümkün gözükmediğine, bu süreçte ihraç ürünlerini pazarlamada dijital fuarların olmazsa olmaz konumuna geldiğine dikkati çekti.

Global Apparel Sourcing Expo 2020 Fuarı'na 120'den fazla ülkeden 15 bin satın almacının katılımını sağlayacaklarını ifade eden Sertbaş, şunları kaydetti:

"Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyelerinin katılımını organize etmek için çalışma başlattık. İhracatçılarımızla tedarikçilerimizi Global Apparel Sourcing Expo 2020 Fuarı'nda dijital ortamda buluşturacağız. Türkiye'nin haziran ayındaki hazır giyim ihracatı yüzde 25'lik artışla 1 milyar 353 milyon dolara, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin haziran ayındaki ihracatı ise yüzde 29'luk artışla 104,2 milyon dolara çıktı. Global Apparel Sourcing Expo 2020 Fuarı ihracatçı firmalarımıza yeni ihracat bağlantıları için fırsatlar sunacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Pekcan'dan 'Gümrük Birliği' mesajları05 Temmuz 2020 Pazar 11:43
  • Kuveyt Türk'ten girişimcilere 7 milyon TL yatırım05 Temmuz 2020 Pazar 11:42
  • Türkiye'nin İngiltere ile yapacağı STA ticarete ivme kazandıracak05 Temmuz 2020 Pazar 11:41
  • Türkiye'nin Libya ekonomisindeki payı yüzde 30 seviyelerine çıkacak05 Temmuz 2020 Pazar 10:21
  • Bakan Albayrak: Türkiye’nin ekonomik krize gireceğini söyleyenler pandemi dönemimizdeki performansımızla hüsrana uğradı05 Temmuz 2020 Pazar 09:26
  • Konut kredisinde tüm zamanların yıllık rekoru 6 ayda kırıldı04 Temmuz 2020 Cumartesi 12:35
  • Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı’dan 'ekmek fiyatı' açıklaması03 Temmuz 2020 Cuma 15:28
  • Otomotiv pazarı yılın ilk yarısında yüzde 30 büyüdü03 Temmuz 2020 Cuma 13:22
  • Afyonkarahisar'dan 30 ülkeye maden suyu ihracatı03 Temmuz 2020 Cuma 13:21
  • Devlet desteğiyle bozkırda kurulan ceviz bahçeleri meyve vermeye başladı03 Temmuz 2020 Cuma 13:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti