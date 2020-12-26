  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Türk mühendislerin geliştirdiği ürünün virüsü yüzde 99,99 yok ettiği belirtildi

Türk mühendisler tarafından geliştirilen "VeriMax" adlı ürünün içerdiği yüksek alkali özelliği ile bakteri ve virüsleri yüzde 99,99 oranında yok ettiği açıklandı.
Türk mühendislerin geliştirdiği ürünün virüsü yüzde 99,99 yok ettiği belirtildi

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre; VeriMax adlı ürünün içerdiği yüksek alkali özelliği ile bakteri ve virüsleri yüzde 99,99 oranında yok ederek; resmi kurumlar ve bağımsız laboratuvarlarda onaylandığı, 14 gün koruma sağladığı ifade edildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Covid-19 Kliniği’nde yapılan klinik uygulamalarında VeriMax’ın uygulandığı yüzeylerde 14 boyunca virüsün yaşamadığı kanıtlandığı açıklandı.

Firma yetkilileri, "Ağır metal ve biyosidal içermeyen özel formülü ile insan sağlığına olumsuz bir etkisi yok. Üstelik havaya karışmayan formülü sayesinde, uygulanan ortamın hava kalitesini de bozmuyor. Hastaneler, camiler, okullar, oteller ve toplu taşıma araçları başta olmak üzere insan trafiğinin yoğun olduğu tüm alanlarda ve evlerde 14 gün boyunca koruma sağlayan ürün insan ve evcil hayvan sağlığına hiçbir zarar vermiyor" açıklamasında bulundu.

“TOPLU TAŞIMADA GÜVENİLİR ORTAM”

Açıklamanın devamında, şu ifadeler yer aldı:

"Bina, iş yeri, toplu taşıma araçları, fabrikalar yani ihtiyaç duyulan her alanda yüksek sterilizasyonu çevre teknolojilerini de hesaba katarak sağlamayı başaran Veritas Çevre mühendisleri; ozon, UV uygulamaları ve yüksek alkali kimyasal ürün grupları üretiminin tamamında kanıtlanmış başarılı sonuçlara ulaştılar. Özellikle toplu taşıma, ticari taksi gibi toplumda ortak ve yoğun kullanılan araçlar ve kişisel araçların tam korunması için Veritas Çevre’nin özel formülü VeriMax, uzun süren kalıcı çözüm olanakları sunuyor. Toplu taşımalarda sıkça dokunulan yüzeylerde uzun süreli koruma sağlayarak virüs ve bakterilerin bulaş riskini engelleyen VeriMax, uygulandığı aracı 14 gün boyunca güvenli ortam haline getirdi."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akar ve TSK komuta kademesi Libya'ya gitti26 Aralık 2020 Cumartesi 13:45
  • Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu26 Aralık 2020 Cumartesi 11:45
  • Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi26 Aralık 2020 Cumartesi 11:44
  • Mehmetçik Irak sınırında teröristlere geçit vermiyor26 Aralık 2020 Cumartesi 10:46
  • KDK emekliye 15 yıl öncesinden çıkarılan prim borcunu haksız buldu26 Aralık 2020 Cumartesi 10:32
  • FETÖ'cülerin şikayetiyle ABD'deki Türk çatı kuruluşunun hesabını askıya alan Twitter'a tepkiler sürüyor26 Aralık 2020 Cumartesi 09:53
  • Yazıcıoğlu helikopter kazasındaki 'ihmaller' mütalaada26 Aralık 2020 Cumartesi 09:53
  • Irak Başbakanı Kazımi, Şii milislere 'Karşı karşıya gelmeye hazırız' mesajı verdi26 Aralık 2020 Cumartesi 09:52
  • Bu hafta borsa kazandırdı altın ve döviz kaybettirdi26 Aralık 2020 Cumartesi 09:52
  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTec ile aşı anlaşmasının imzalandığını duyurdu26 Aralık 2020 Cumartesi 09:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti